Serial killer Tiago Henrique vai a júri popular pela última vez, em Goiânia

O serial killer Tiago Henrique Gomes da Rocha, de Goiânia, depois de ter sido condenado por mais de 30 assassinatos, vai a júri popular pela última vez para ser julgado pela tentativa de assassinato de duas mulheres.

Conhecido com serial killer de Goiânia, Tiago está preso desde 2014 e já foi condenado a quase 700 anos de prisão.

De acordo com o Tribunal de Justiça de Goiás, o processo da tentativa de assassinato de duas mulheres, no Jardim América é o último aberto contra ele. Ainda não há data para o julgamento.

A tentativa de assassinato aconteceu quando as vítimas foram abordadas por um homem de moto, que simulou um assalto. Segundo a polícia, uma delas foi baleada nas costas e sobreviveu. A outra conseguiu fugir do local.

Tiago Henrique, em audiência com a polícia, confessou o crime. De acordo com as investigações, ele teria parado a moto próximo delas e, ainda com capacete, apontado a arma para as duas.

Assustada, uma das mulheres entregou o celular e a carteira a Tiago, que jogou os objetos no chão. Depois disso, o autor do crime teria segurado a vítima pelo pescoço e atirado nas costas da mulher. A outra vítima, ao tentar fugir também recebeu tiros em sua direção, no entanto, nenhum a acertou. Após isso, Tiago fugiu.

Ao ser ouvido pela polícia, o acusado disse que havia bebido e atirado apenas em uma das vítimas.

Relembre quem é o serial killer de Goiânia

Tiago Henrique Gomes da Rocha trabalhava como vigilante e seus crimes tomaram repercurssão nacional após ser acusado de, pelo menos, 30 assassinatos, sendo, na maioria, mulheres.

De acordo com as investigações, a arma usada por ele era da empresa que trabalhava como vigilante e, a escolha de suas vítimas, era de maneira aleatória.

O criminoso foi condenado a 12 anos de prisão por assaltar duas vezes a mesma lotérica. Depois, foi condenado por 30 assassinatos. As penas ultrapassam 680 anos.