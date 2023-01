Equatorial Goiás: veja os canais de atendimento da nova distribuidora de energia

A Equatorial Goiás assumiu, no início deste mês, a distribuição de energia em todo o território goiano. Desta forma, os consumidores contam com novos canais de atendimento para solicitação de segunda via de conta, consulta de débitos, histórico de consumo e faturas, informar falta de energia, religação, além de outros serviços.

De acordo com a companhia, os clientes podem solicitar os serviços normalmente pela agência virtual, aplicativo, Whatsapp, lojas de atendimento e pelo call center. O percentual de consumidores que procuram atendimento por estes canais já chega a 80%.

Canais de atendimento da Equatorial Goiás

A Equatorial ressalta que aos consumidores que a unidade consumidora não foi alterada, por isso, o número continua o mesmo e está disponível na conta de energia.

Entre os canais de atendimento está a Agência Virtual, disponível no site da Equatorial. Os clientes podem escolher a opção “Goiás” para fazer a solicitação, mas, para isso, é preciso digitar a unidade consumidora e o CPF do titular.

Além disso, há também o aplicativo da Equatorial Goiás, que já está disponível para download nas lojas de aplicativos. A companhia ressalta que, caso o cliente ainda esteja com o app Enel Goiás instalado no celular, é necessário desinstalar e baixar o novo aplicativo, só assim será possível solicitar os serviços oferecidos neste canal.

Há também a opção de atendimento com assistente virtual pelo WhatsApp. Para isso, basta enviar um “oi” para o telefone (21) 99601-9608, escolher a opção “Goiás” e solicitar atendimento para os serviços disponíveis no canal: consulta de débitos, segunda via de conta, informar falta de luz, solicitar ligação nova, entre outros.

Os clientes também podem procurar a Central de Atendimento por telefone, que continua com o mesmo número, 0800 062 0196, e funciona gratuitamente, 24 horas por dia, 7 dias da semana.

Para aqueles que preferem o método tradicional e buscam uma loja física, a companhia ressalta que os endereços são os mesmos da antiga Enel e as mudanças nas sedes seguirão de forma gradativa. Clique aqui e confira os locais.