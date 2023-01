Acidente com ônibus deixa seis pessoas feridas na BR-080, em Uruaçu

Um acidente com ônibus registrado na madrugada desta terça-feira (17/1) deixou ao menos seis pessoas feridas, sendo quatro em estado grave, na BR-080, em Uruaçu, no norte do estado.

Informações preliminares apontam que o acidente aconteceu por volta de 1h30, depois que o veículo saiu da pista e passou direto por um trevo, caindo em um barranco. O motorista teria perdido o controle da direção.

De acordo com a concessionária que administra a rodovia, Ecovias do Araguaia, 16 pessoas estavam no ônibus, sendo que seis ficaram feridas, quatro em estado grave e duas em moderado. Todos foram encaminhados para o Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), em Uruaçu.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus pertence à Prefeitura de Formoso e retornava com pacientes que estavam em Goiânia para fazer tratamento de saúde. O motorista do veículo foi submetido ao teste do bafômetro, cujo resultado deu negativo.

Como não tiveram os nomes divulgados, não foi possível atualizar o estado de saúde dos feridos. O Portal Dia entrou em contato com a Prefeitura de Formoso para atualização sobre o acidente, mas não obteve retorno até a divulgação desta reportagem.

