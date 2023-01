Aulas na rede estadual de Goiás começam nesta quarta-feira (18)

As aulas do ano letivo de 2023 na rede estadual de Goiás retornam nesta quarta-feira (18/1). As equipes das escolas já trabalham no planejamento das ações pedagógicas.

E o foco, neste ano, deve ser mitigar os efeitos e recompor a aprendizagem dos estudantes, impactada pela pandemia da Covid-19.

Além disso, ao decorrer do ano os alunos devem participar das provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), que verifica a ualidade da Educação Básica no Brasil, e do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023.

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), ambos os exames devem ocorrer no segundo semestre letivo de 2023.

Rede estadual de Goiás fará entregue de materiais e uniformes

Com o retorno das aulas, a rede estadual de ensino de Goiás também fará a distribuição dos novos kits de materiais e uniformes escolares aos 500 mil alunos da rede.

Serão entregues cadernos universitários; calculadora de bolso; canetas esferográficas preta, azul e vermelha; cola branca; esquadros; régua; transferidor; lápis de cor e lápis grafite; apontadores e borrachas escolares. A quantidade de itens em cada conjunto, no entanto, varia conforme a etapa de ensino atendida.

Um destaque, neste ano, são os uniformes de educação física que serão distribuídos pela primeira vez. O kit é composto por shorts e camiseta do tipo regata para os meninos e shorts-saia e camiseta regata para as meninas.