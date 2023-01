Casa de Vidro recebe exposição “Beirute: o Caminho dos Olhares”

O Centro Cultural Casa de Vidro Antônio Poteiro, em Goiânia, recebe, a partir do dia 20 de janeiro, a exposição fotográfica Beirute: o Caminho dos Olhares, de Dia Mrad. Assim, a mostra retrata as consequências da explosão que assolou o centro da capital libanesa, em 2020. Dessa forma, com entrada gratuita, segue até dia 30 de janeiro, com horário para visitação de 9h às 17h, de segunda a sexta-feira. A realização é da Secretaria Municipal de Cultura (Secult Goiânia), em parceria com a Embaixada do Líbano no Brasil.

Beirute, a capital do Líbano, é uma das cidades mais antigas do mundo, e carrega história de ter sido destruída e reconstruída sete vezes. A localização estratégica na costa do Mar Mediterrâneo tornou-se um alvo ao longo da história, com todas as civilizações conquistadoras, influenciando o seu corpo urbano.

Após o fim do mandato francês, em 1943, um período de estabilidade moldou Beirute como um destino cosmopolita. Porém, durou apenas até o início da Guerra Civil, em 1975, e que durou 15 anos. Dessa maneira, o conflito destruiu a cidade, devastando grande parte de seu ambiente construído.

Mais sobre a explosão

Em 4 de agosto de 2020, uma grande quantidade de nitrato de amônio armazenada no porto de Beirute entrou em combustão. Dess modo, resultou na terceira maior explosão da história, sendo a maior não-nuclear. A explosão destruiu o coração cultural, histórico e econômico da capital libanesa, causando mais de 200 mortes, ferindo 6,5 mil pessoas e desalojando outras centenas de milhares.

Assim, a exposição fotográfica Beirute: O caminho dos olhares, na Casa de Vidro, em Goiânia, explora as consequências da explosão, capturando duas narrativas paralelas. Primeiro, a destruição dos edifícios históricos de Beirute. Segundo, o marco zero da explosão, focando nos silos de grãos que atuaram como um escudo para a cidade.

O artista libanês Dia Mrad vive e trabalha na capital libanesa. Dessa maneira, por meio de uma formação acadêmica e arquivamento fotográfico contínuo de Beirute, conseguiu capturar a essência da cidade em sua metamorfose física em constante mudança. Seu trabalho se concentra em descobrir e arquivar histórias através da fotografia, centrada em torno da manifestação da história no ambiente construído.

Serviço: Casa de Vidro recebe exposição fotográfica Beirute: o Caminho dos Olhares | Goiânia

Quando: Abertura: 20 de janeiro, às 18h

Visitação: Até 30 de janeiro | Horário: Das 9h às 17h (segunda a sexta-feira)

Onde: Centro Cultural Casa de Vidro Antônio Poteiro – Avenida Deputado Jamel Cecílio – Jardim Goiás

Entrada: Gratuita