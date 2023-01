Após convulsões, gêmea siamesa tem melhora e tenta se comunicar com a mãe

A gêmea siamesa Valentina apresentou melhora clínica após, na noite desta terça-feira (17/1) ter tido crise de convulsões. De acordo com o boletim médico divulgado na manhã desta quarta-feira (18), ela e sua irmã, Heloá, seguem internadas no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (HECAD), em Goiânia,

Segundo a nota, Valentina apresentou boa evolução clínica nas últimas 12 horas, sem crises convulsivas. Ela está sedada, respondendo a comandos e tenta se comunicar com a mãe.

No momento, a criança ainda respira com ajuda de aparelhos e a expectativa é que ela seja extubada ainda nesta quarta-feira. Segue com dieta zero, devido procedimento cirúrgico delicado e recebe nutrição parenteral (na veia).

Quanto à Heloá, a menina se encontra, bem, acordada, com o padrão respiratório adequado e já assiste a desenhos animados.

Gêmeas siamesas passaram por cirurgia de separação

Valentina e Heloá, de três anos, nasceram unidas por parte do tórax e abdômen e, após dois anos sendo acompanhadas por médicos, foram submetidas à uma cirurgia de alta complexidade para separar as irmãs.

A cirurgia foi realizada no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad), no último dia 11 de janeiro, pela equipe do médico Dr. Zacharias Calil, composta por aproximadamente 50 profissionais.

As irmãs nasceram em Guararema (SP), mas hoje a família mora em Morrinhos, sul de Goiás, justamente para estar mais próximas do Hecad, que é um dos poucos hospitais do país que realiza o procedimento de separação.

De 2021 para cá, as irmãs siamesas já se submeteram à vários procedimentos. Inclusive, receberam colocação de expansores, uma espécie de tecido que estimula o crescimento da pele.

Elas agora seguem em recuperação no Hecad, em Goiânia.