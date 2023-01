Falta de energia na Ceasa, em Goiânia, gera perda de 2 toneladas de alimentos

A falta de energia na Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa) durou aproximadamente 15 horas e gerou uma perda de cerca de duas toneladas de alimentos perecíveis na unidade.

A interrupção de energia, que aconteceu na segunda-feira (16/1), ocorreu no momento de maior movimento no entreposto e causou enormes transtornos.

De acordo com a Ceasa, a unidade notificou a Equatorial, companhia que administra a rede elétrica em Goiás, às 7h da manhã da segunda-feira, contudo, a energia só foi reestabelecida, totalmente, às 22h do mesmo dia. Vale destacar que o mercado começa a funcionar às 4h da manhã e o início da semana marca o momento de maior movimento na central.

Além da perda de duas toneladas de alimentos perecíveis, a oscilação e quedas abruptas de energia danificou equipamentos de informática e lâmpadas elétricas nas empresas situadas dentro da unidade.

A Divisão de Engenharia e Infraestrutura da Ceasa disse que o motivo da falta de energia foi um fusível, que foi substituído por um mais potente. A unidade também fez a troca do cabeamento que alimenta a cabine de alta tensão da empresa.

O presidente da Ceasa Goiás, Jadir Lopes de Oliveira, criticou o atendimento da Equatorial Energia que, segundo ele, “deixou muito a desejar”.

De acordo com a gerente da Divisão de Engenharia, Raiane Batista, foram feitos três contatos com a Equatorial e, em todos eles, o prazo dado para atendimento era para mais de duas horas. Isso, para uma central de abastecimento de alimento, é um período longo e passível de perdas e transtornos.

Falta de energia na Ceasa causou consternação entre os comerciantes

Nesta terça-feira (17), o clima na Ceasa foi de consternação diante do acontecido. Isso porque, na unidade, há comerciantes que não contam com câmaras frigoríficas e geradores de energia para contornar o caos visto na segunda-feira.

Muito dos que trabalham ali armazenam seus produtos dentro de freezers comuns, que pararam de funcionar com a falta de energia. Houve grande perda de alimentos na unidade.

Jadir Lopes externou sua preocupação com a falta de energia no entreposto e ressaltou a importância da Ceasa para fornecimento de alimentos para Goiás e todo Centro-norte do país.

Segundo ele, deveria haver, por parte da Equatorial, uma política de prioridade no atendimento desse tipo de chamado. “Afinal, somos todos parte do Estado de Goiás e prejuízo para a Ceasa pode significar prejuízo para a sociedade e economia goianas”, completou o presidente.

O que diz a Equatorial

Em nota enviada ao Portal Dia, a Equatorial Energia disse que foi encaminhada uma equipe ao local e identificado um problema na rede interna da Ceasa.

Além disso, a companhia ressaltou que entrou em contato com o presidente da Ceasa, nesta quarta-feira (18), para agendar um encontro com o presidente da unidade e promover uma aproximação com o cliente.

“A Equatorial acrescenta que, está entre as prioridades da companhia garantir a agilidade no atendimento”, finalizou a nota.