Goiás diz que fará análises para viabilizar aumento de 15% no piso dos professores

O Governo de Goiás explicou, nesta terça-feira (17/1), que fará análises para viabilizar o aumento de 15% no piso salarial dos professores. O reajuste foi anunciado pelo ministro da Educação, Camilo Santana, no início desta semana. Com a determinação, o salário base passa de R$ 3.845,63 para R$ 4.420,55.

De acordo com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), o governo cumpre o pagamento do piso salarial desde 2019. Além disso, segundo o governo, nenhum professor da rede pública estadual tem salário base menor que R$ 3.845,63 para jornada de 40 horas semanais.

“Todos os professores da rede estadual de Goiás, sem exceção, para além de vantagens e gratificações da carreira do magistério do Estado de Goiás recebem, ainda, mensalmente, dois auxílios (Alimentação e Aprimoramento Profissional), no valor de R$ 1 mil, sendo R$ 500 cada um.”, informou em nota.

Agora, para analisar o novo reajuste, uma comissão foi instituída, sendo composta por outros dois órgãos além da Seduc: a Secretaria de Economia e Administração (Sead) e a Procuradoria-Geral do Estado (PGE). Até o momento, não há previsão para a finalização dos estudos ou início do pagamento.

Desde 2019, início da gestão do governador Ronaldo Caiado, o Governo de Goiás cumpre o pagamento do piso nacional aos professores da rede pública estadual.