Programação do Cine Cultura tem estreias de A Mãe e Regra 34

Os cinéfilos poderão conferir duas novas estreias nacionais na programação do Cine Cultura, no Centro de Goiânia, a partir desta quinta-feira (19/1). Dessa forma, começam a ser exibidos A mãe e Regra 34. Outra novidade da semana é o curta goiano Real Conquista, produção da diretora Fabiana Assis. A película faz parte do Curta Goiás, e conta a trajetória de uma mulher, marcada por um forte passado de violência, que luta por melhores condições de vida.

A produção brasileira A Mãe, que fica em cartaz até o dia 25 de janeiro, conta a história de Maria, uma mãe que vive na periferia de São Paulo e que na volta do trabalho não encontra seu filho adolescente em casa. Dessa forma, após uma busca ininterrupta pela vizinhança, ela começa a ameaçar a tranquilidade dos traficantes locais, que decidem contar que o menino foi assassinado pela Polícia Militar. Incrédula, ela começa uma busca vertiginosa pela verdade. O filme é protagonizado por Marcélia Cartaxo, que levou o Kikito de melhor atriz no Festival de Gramado de 2022.

Já o Regra 34, da aclamada diretora brasileira Julia Murat, narra a história de Simone. Ela é uma jovem defensora pública que defende mulheres em casos de abuso. O filme foi vencedor do Leopardo de Ouro no 75º Festival Internacional de Cinema de Locarno, na Suíça.

Mais da programação

Além disso, continuam em cartaz na programação do Cine Cultura o longa Nossa Senhora do Nilo. Desse modo, nele os espectadores assistem aos acontecimentos de um colégio onde garotas são preparadas para pertencer à elite de Ruanda, país da África Oriental.

Também segue sendo exibido o aclamado filme inglês After Sun, que alcançou dezenas de prêmios no ano passado, entre eles, o de Melhor Filme Britânico Independente. Ademais, o divertido documentário brasileiro Me chama que eu vou, que traz a história do cantor, dançarino, ator e dublado Sidney Magal. Ainda em cartaz, o francês Bem Vindos a Bordo. No filme, a comissária de bordo Cassandra é demitida da empresa de aviação onde trabalhava e é obrigada a rever sua vida.

Confira AQUI a programação completa do Cine Cultura.

O cinema

O Cine Cultura é uma unidade da Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás), e está localizado no Centro Cultural Marietta Telles Machado, na Praça Cívica, no Centro de Goiânia. Assim, tem ingressos a preços populares, custando R$ 10 a inteira e R$ 5 a meia. Ademais, na segunda-feira todos pagam meia-entrada. O cinema só aceita pagamento dos ingressos em dinheiro. Com 98 lugares para receber o público, o cinema conta álcool gel na entrada. O uso de máscara é optativo.