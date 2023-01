Teatro Carlos Moreira, em Goiânia, recebe 3ª Mostra de Férias

A 3ª Mostra de Férias do Teatro Carlos Moreira acontecerá em Goiânia, até 22 de janeiro, no Teatro Carlos Moreira, na Rua 8, no Centro da cidade. Assim, a mostra recebe toda a população goianiense que está de férias e deseja participar da programação, com entrada gratuita. O evento é realizado com apoio da Prefeitura de Goiânia sob a Lei Municipal de Incentivo à Cultura

Produzida pela Companhia de Teatro Carlos Moreira, a mostra cultural reúne oficinas e espetáculos. Desse modo, o intuito de entrar para o calendário anual da cidade. “A terceira Mostra de Férias proporciona opções culturais para quem está de férias na cidade, valorizando o teatro”, ressalta Carlos Moreira, diretor da companhia.

As oficinas serão ministradas por Sandro de Lima, Marlos Pedrosa e Bruno Carvalho. Dessa maneira, garantem o melhor da interpretação, da palhaçaria e da maquiagem. O público poderá participar das oficinas e ainda assistir aos espetáculos. Para se inscrever, basta reservar a vaga de forma gratuita pelo WhatsApp (62)9.9142-6714.

Confira AQUI a programação completa da 3ª Mostra de Férias.

Sobre a Companhia

Em 1992 a Cia. foi criada no intuito de levar cultura e entretenimento às pessoas. A empresa de diversão e produção artística, que teve sua origem com o propósito de pesquisar novas linguagens e experimentar novas formas de se fazer teatro, se dedica a difundir a cultura em diversos grupos, seja ele social, familiar ou profissional, utilizando a cultura e a arte como ferramenta da comunicação e participando decisivamente do desenvolvimento cultural da sociedade em geral.

Desenvolve, assim vários projetos no sentido de contribuir para a democratização da cultura, por meio de uma equipe formada por diferentes profissionais, como atores, diretores, produtores, coreógrafos, cantores, dramaturgos e figurinistas. Além disso, cenógrafos, entre outros, que são solicitados na medida da necessidade de cada projeto.

Serviço: 3ª Mostra de Férias do Teatro Carlos Moreira

Quando: Até 22 de janeiro

Onde: Rua 8 – Centro

Entrada: Gratuita