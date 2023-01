Após infiltrações, Museu Pedro Ludovico recebe serviços de reparos

O Museu Pedro Ludovico, em Goiânia, está recebendo reparos para corrigir problemas de infiltrações no local. Assim, de acordo com a Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás), obra começou nesta terça-feira (17/1) e tem previsão de ser entregue até o final deste mês. E, urante esse período, o local permanece aberto para a visitação do público.

Dessa maneira, para encerrar as infiltrações estão sendo feitas na unidade a troca das telhas e manutenção das calhas do Museu Pedro Ludovico. Além disso, obras de reparos nas tubulações de águas pluviais para evitar goteiras e infiltrações. Ademais, o museu também deverá receber pintura na área interna.

“As infiltrações são comuns em edificações antigas no período chuvoso, mas estamos em constante manutenção e fiscalização para preservar nossas unidades. Quando necessário, realizamos os reparos para proteger o edifício e dar segurança aos visitantes”, destaca a gerente de fiscalização e manutenção da Secult, Bruna Arruda.

História viva

Antiga residência de Pedro Ludovico Teixeira, o Museu abriga a história de Goiânia, bem como de seu fundador. Além de possuir biblioteca para pesquisa e um rico acervo iconográfico, o museu é um local destinado a eventos artísticos-culturais. Dessa forma, recebe eventos como lançamentos de livros e palestras que visam à integração da unidade com a comunidade.