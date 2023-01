Feira Hippie, em Goiânia, tem horário de funcionamento ampliado

Após reivindicação de feirantes, a prefeitura de Goiânia publicou decreto que amplia o horário de funcionamento da Feira Hippie. Assim, fica autorizada a instalação de barracas após a 0h de sexta-feira, e funcionamento das 6h de sexta às 15h de domingo. Dessa forma, a flexibilização começa a valer a partir desta sexta-feira (20/1) e segue até 19 de fevereiro de 2023.

O horário de funcionamento da Feira Hippie já havia sido expandido pela prefeitura de Goiânia, de 18 de novembro a 31 de dezembro de 2022. O pedido também foi feito pela Associação dos Feirantes, tendo em vista as festas de final de ano, com aumento das vendas.

A partir do dia 24 de fevereiro, o horário da montagem da Feira Hippie volta ao tradicional. Dessa maneira, terá montagem das bancas após as 20h de sexta-feira, e funcionamento de 6h do sábado às 15h de domingo.

A autorização de funcionamento da feira a partir das sextas-feiras tem por objetivo, segundo o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, de “fomentar a economia da capital goiana e, consequentemente, promover a geração de renda para muitos negócios que ainda sofrem impacto da pandemia”.

A Feira Hippie está situada entre a Rua 44 e o Terminal Rodoviário de Goiânia, no Setor Norte Ferroviário. Ela é considera a maior feira a céu aberto da América Latina.