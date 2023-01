Casal é preso suspeito de vender abortivos pela internet, em Morrinhos

Um casal foi preso, nesta quinta-feira (19/1), em Morrinhos, sul de Goiás, acusado de vender abortivos pela internet.

Além dos medicamentos, o casal também estaria vendendo drogas sintéticas. A operação foi deflagrada pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (DERCC) da Polícia Civil de Goiás (PCGO).

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em casas de três suspeitos que comercializavam um medicamento chamado Cytotec (misoprostol), destinado à práticas abortivas e que é sujeito a controle especial da Secretária de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

De acordo com a polícia, foi encontrado na casa do casal um depósito com medicamentos sem a devida autorização da autoridade sanitária. Eles foram detidos e podem pegar de 10 a 15 anos de prisão.

Além dos abortivos, casal vendia drogas sintéticas

Os autores do crime tinham um esquema de vendas de abortivos e drogas sintéticas pela internet. A polícia encontrou computadores com softwares que gerenciava esse tipo de venda.

Segundo a polícia, foram apreendidas 19 pílulas abortivas, encontradas sobre o telhado, lugar em que os autuados jogaram os medicamentos quando a equipe apareceu para cumprir ordem judicial.

Os anúncios dos medicamentos e drogas sintéticas eram feitos em plataformas de vendas, aplicativos mensageiros, sites e ainda em páginas da internet.

Além das vendas das pílulas abortivas, os envolvidos também promoviam orientações sobre o modo de realização dos abortos.