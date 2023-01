Trindade abre concurso com mais de mil vagas; salários de até R$ 3,8 mil

A Prefeitura de Trindade está com concurso público aberto para o preenchimento de mais de mil vagas para diversos níveis de escolaridade. Os salários iniciais variam entre R$ 1.662,34 e R$ 3.840,38.

No total, 1.165 vagas estão disponíveis, sendo 322 com início imediato. O quantitativo de vagas conta com a reserva para candidatos com deficiência e negros. Veja as vagas:

Agente de serviços públicos (ensino fundamental);

Arquiteto (ensino superior);

Assistente social (ensino superior);

Auxiliar administrativo (ensino fundamental);

Auxiliar de obras e serviços (ensino fundamental);

Auxiliar de serviços gerais (ensino fundamental);

Enfermeiro da atenção básica (ensino superior);

Engenheiro civil (ensino superior);

Fiscal de posturas e edificações (ensino médio);

Fiscal de tributos (ensino médio);

Fiscal de vigilância sanitária (ensino médio);

Inspetor ambiental (ensino médio);

Monitor de educação infantil (ensino médio);

Motorista de veículos leves (ensino fundamental);

Motorista de veículos pesados (ensino fundamental);

Oficial de obras e serviços (ensino fundamental);

Oficial de serviços gerais (ensino fundamental);

Professor de educação física (ensino superior);

Professor P-III (ensino superior).

Inscrições para concurso da Prefeitura de Trindade

As inscrições para o concurso já estão abertas e podem ser feitas até o dia 23 de fevereiro por meio do site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB), banca examinadora. A taxa de inscrição custa R$ 70,00 (cargos de nível fundamental); R$ 90,00 (cargos de nível médio); e R$ 120,00 (cargos de nível superior).

De acordo com o edital, as provas objetivas devem ser aplicadas no dia 19 de março e o resultado deve ser divulgado no dia 5 de abril. Os aprovados ainda devem ser submetidos a prova de títulos e avaliação biopsicossocial. O resultado final do concurso está previsto para o dia 3 de maio.