Empresa é multada em R$ 220 mil após vazamento de óleo queimado, em Goiânia

A Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), autuou, por crime ambiental, nesta sexta-feira (20/01), uma empresa do ramo de pneus, responsável pelo vazamento de óleo queimado no Residencial Itamaracá, próximo a Avenida Perimetral Norte, em Goiânia.

A empresa recebeu uma multa de R$ 200 mil sobre os danos causados ao meio ambiente. Além disso, na quinta-feira (19), quando o derramamento aconteceu, a Amma já havia aplicado outra multa de R$ 20 mil por identificar desconformidades no licenciamento ambiental da empresa.

De acordo com o presidente da Amma, Luan Alves, este derramamento de óleo é um dos maiores crimes ambientais cometidos em Goiânia, nos últimos anos.

Alves ainda ressalta o grave impacto ambiental que o crime traz para a natureza, pois atinge o solo e afeta a fauna e a flora. “Próximo ao local há uma nascente, e os esforços são para evitar que o óleo chegue a ela por meio das redes fluviais e da boca de lobo”, explica.

Vazamento de óleo ocorreu quando caminhão fez entrega do líquido em empresa que atua na recuperação de pneus

Conforme explica o diretor de Fiscalização da Amma, Diego Moura, o crime ocorreu quando, um caminhão, ao realizar a entrega do óleo, de forma amadora, para a empresa que atua na recuperação de pneus, permitiu que o vazamento acontecesse em grande escala.

Foram derramados aproximadamente 18 mil litros de óleo, que vazou por metros, por meio de um buraco no muro da empresa, e se concentrou na via.

Agora, a Comurg deve realizar a limpeza com a utilização de serragem, que tem função de absorver o óleo da pista.

O caso foi encaminhado para a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente para instauração de inquérito policial.