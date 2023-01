Motorista sai do carro na GO-462 e morre após ser atropelado, em Goiânia

Um homem morreu atropelado neste sábado (21/1), na GO-462, em Goiânia. A Delegacia Especializada em Investigações de Crimes de Trânsito (Dict) informou que ainda não se sabe o real motivo do acidente.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima teria parado o carro, um GM Cobalt à beira da rodovia e descido do veículo, momento em que foi atingido por um VW Gol. Com o impacto, o VW Gol um GM Vectra que estava no sentido contrário à rodovia.

Conforme relatado à polícia pelo motorista do GM Vectra, ele estava na rodovia, sentido Setor Orlando de Morais, a caminho do trabalho, quando avistou um GM Cobalt parado no outro lado da via.

Crise sanitária: Inquérito deve apurar crimes ambientais e genocídio contra os Yanomamis

Após isso, um VW Gol que vinha na direção oposta ao GM Vectra, tentou fazer uma ultrapassagem, quando atingiu o GM Cobalt à beira da rodovia.

Já o autor do atropelamento, disse à polícia que achou que o GM Cobalt não estava parado à beira da rodovia, mas em baixa velocidade.

O mesmo tentou fazer a ultrapassagem, mas quando viu o GM Vectra vindo no sentido contrário da rodovia, tentou abortar. Em seguida, atingiu o carro parado à beira da estrada, onde havia uma pessoa de fora do mesmo, que veio a óbito e, também, o GM Vectra.

Condutores envolvidos em acidente que matou motorista atropelado testaram negativo para embriaguez

De acordo com a Dict, os condutores envolvidos no acidente, testaram negativo para embriaguez. O condutor do GM Vectra realizou o teste no local do acidente e deu negativo.

Com relação ao autor do atropelamento, o mesmo se negou a realizar o teste de bafômetro. Dessa forma, ele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para realizar o exame que constatou que o mesmo não estava embriagado.