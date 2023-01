Dengue em Goiás: saúde confirma 684 casos e investiga uma morte no estado

Foram confirmados 684 casos de dengue em Goiás somente nas duas primeiras semanas de janeiro. Os dados são do boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO), que investiga ainda a morte de uma pessoa pela doença em Luziânia, entorno do Distrito Federal.

Na mesma base comparativa, Goiás registrou 7.876 casos de dengue apenas nas duas primeiras semanas de janeiro de 2022. Isso significa que, neste ano, quando foram reportados 684 casos, o número é cerca de 92% menor que o visto no mesmo período do ano passado.

Ataques em Brasília: Justiça prorroga uso da Força Nacional até fevereiro

Desde a série iniciada em 2015, 2022 foi o ano com maior casos de dengue no período, seguido de 2015, com 3.636 casos.

Aparecida, na região metropolitana de Goiânia, é o município com maior número de casos, registrando 325, até o momento. A capital do estado aparece logo em seguida, com 274 casos e Anápolis, com 224 casos de dengue.

CNH Social: Goiás inclui mulheres vítimas de violência doméstica no programa

Com relação aos óbitos nos primeiros 15 dias do mês de janeiro, 2022 aparece novamente liderando – foram 158 mortes confirmadas, maior número desde 2010. Neste ano, há suspeita de uma morte por dengue no estado, em Luziânia, entorno do DF.

Municípios com maior incidência de casos de dengue em Goiás

O boletim da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SESGO) ainda divulgou uma lista de municípios goianos com maior incidência de casos de dengue no estado. Veja abaixo os cinco municípios classificados como de alto risco, em Goiás:

São João da Paraúna, com 8 casos. População: 1.417 habitantes / Incidência: 565; Mairipotaba, com 13 casos. População: 2.373 habitantes / Incidência: 548; Ouro Verde de Goiás, com 16 casos. População: 3.797 habitantes / Incidência: 421; Britânia, com 24 casos. População: 5.761 habitantes / Incidência: 417; Inhumas, com 180 casos. População: 52.465 habitantes / Incidência: 343.

Os dados se referem às duas últimas semanas de 2022 e as duas primeiras de 2023.