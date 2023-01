Prefeitura de Goiânia abre inscrições do programa Esporte nos Bairros

A Prefeitura de Goiânia está oferecendo vagas para novos alunos no programa Esportes nos Bairros. Assim, as inscrições estão abertas, e seguem até que sejam preenchidas as vagas ofertadas em cada modalidade. Os candidatos podem realizá-las presencialmente, em cada local.

O programa oferece ginástica funcional, futsal, basquete, vôlei de quadra, tênis, natação, futebol soçaite e futebol. Além disso, treinamento funcional (zumba), caminhada, pilates, esportes livres, taekwondo e jogos pré-desportivos. Dessa forma, são sete núcleos, que atendem oito bairros e suas microrregiões. Eles estão localizados no Setor Faiçalville, Residencial Aquários, Jardim Guanabara II e Vila Osvaldo Rosa. Ademais Jardim das Aroeiras, Conjunto Riviera, Jardins do Cerrado III e Vila Finsocial.

O programa Esporte nos Bairros foi criado em setembro de 2021 pela prefeitura de Goiânia, quando foi recriada a Secretaria Municipal de Esportes (SMESP). O programa é coordenado pela SMESP e atende crianças, jovens, adultos e idosos das diferentes regiões da capital, com atividades esportivas gratuitas e acompanhamento de professores especializados. Desse modo, as ações vão desde a iniciação esportiva para crianças e jovens a exercícios de bem-estar para adultos e idosos.

“Entramos no terceiro ano do Esporte nos Bairros com a experiência de ter recomeçado a secretaria dos esportes, recriada pelo prefeito Rogério Cruz, e aprendemos muito até aqui. Tenho certeza que 2023 será muito mais desafiador, mas, da mesma maneira, temos agora muito mais métodos e conhecimentos para realizar nossas ações”, afirma o secretário municipal dos Esportes, Álvaro Alexandre.

Confira AQUI os núcleos e as aulas que são oferecidas pelo programa Esportes nos Bairros em cada local.