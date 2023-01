Dupla é presa por violação de sepultura após dançar sobre túmulo de criança, em Goiás

A Polícia Civil prendeu, nesta segunda-feira (23/1), duas pessoas suspeitas de violação de sepultura após serem flagrados dançando funk sobre o túmulo de uma criança em Barro Alto, região central de Goiás.

O caso foi descoberto depois que a equipe policial começou a receber ligações de várias pessoas informando que estava circulando um vídeo nas redes sociais de pessoas dançando no cemitério.

Além disso, uma mulher que velava uma tia no momento do ocorrido também teria feito uma denúncia anônima. Segundo ela, as pessoas tocaram funk, atrapalhando até mesmo o velório do qual fazia parte.

Dengue em Goiás: Saúde confirma 684 casos e investiga uma morte no estado

Violação de sepultura em Barro Alto

No vídeo que circula nas redes sociais, que a polícia teve acesso, quatro pessoas aparecem caminhando no cemitério. Entretanto, na hora da violação da sepultura, apenas duas pessoas aparecem, sendo que uma delas está sobre o túmulo e a outra gravando, falando que seria uma “homenagem” a uma amiga.

Eles tocaram funk de cunho sexual, fizeram gestos e disseram palavras obscenas na sepultura de uma menina.

CNH Social: Goiás inclui mulheres vítimas de violência doméstica no programa

Através do vídeo, a polícia identificou os suspeitos, que foram presos em seus respectivos locais de trabalho. O crime de violar ou profanar sepultura tem pena de até três anos.

Como não tiveram as identidades divulgadas, o Portal Dia não localizou a defesa dos suspeitos.

Leia também: