Goiás inicia tratativas para implantação do Sistema Ferroviário Estadual

O Governo de Goiás iniciou as tratativas para implantação do Sistema Ferroviário Estadual (SFE), que será conduzido pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra). A primeira reunião para tratar sobre o assunto foi realizada nesta segunda-feira (23/1), com representantes dos setores interessados na ampliação do transporte multimodal – indústrias, empresas de logística, produtores, gestores públicos e outros.

De acordo com o presidente da Agência, Lucas Vissotto, o objetivo foi ouvir os envolvidos para elaborar o projeto. “O investimento em ferrovias vai funcionar como fator indutor e catalisador de desenvolvimento para Goiás. Queremos ouvir as sugestões para elaboração de uma minuta do projeto de lei e para a definição do primeiro ramal secundário”, salientou.

CNH Social: Goiás inclui mulheres vítimas de violência doméstica no programa

O vice-governador Daniel Vilela afirmou que é preciso considerar as exigências do futuro e pensar a interligação da malha rodoviária aos demais modais de transportes, sejam ferrovias, dutovias, hidrovias ou aerovias. “É muito importante darmos esse passo. Essa reunião mostra a ousadia que a gente precisa ter; não só a Goinfra, não só o governo, mas o Estado de Goiás de uma forma geral”.

Segundo o diretor de Planejamento da Goinfra, Riumar dos Santos, que apresentou a proposta de criação do SFE, o investimento vai gerar retorno para o Estado. “Investir nessa modalidade de transporte irá gerar desenvolvimento econômico. É uma política que reduz o tempo de viagem e a emissão de gás carbônico, retira veículos de cargas de rodovias, diminui acidentes, amplia o conceito de mobilidade e reflete positivamente no turismo, na cultura e na qualidade de vida de quem reside, trabalha e investe em Goiás”, enfatizou.

Implantação do Sistema Ferroviário Estadual

Um grupo de trabalho foi criado para receber sugestões e elaborar o projeto que vai autorizar a criação do SFE em Goiás. Em fevereiro será feito um workshop para apresentar os resultados, incluindo a proposta de construção do primeiro ramal secundário no Estado.

O prefeito de Jataí, Humberto Machado defendeu que é preciso traçar os ramais secundários visando desafogar grandes terminais de transporte marítimo, como o Porto de Santos, em São Paulo, e o de Paranaguá, no Paraná.

O vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg), Ailton Vilela, considerou o SFE como um projeto arrojado de multimodalidade, que faz ligações entre importantes regiões produtoras de Goiás e do Brasil.