Homem é preso após enviar vídeo de ameaça a filho de ex-mulher, em Aparecida

Um homem, de 37 anos, foi preso nesta segunda-feira (23/1), após enviar um vídeo de ameaça a filho de ex-mulher, em Aparecida, região metropolitana de Goiânia.

De acordo com a Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), a criança de 11 anos estava na escola quando recebeu um vídeo do autor do crime mostrando uma forca pendurada no teto de uma casa e com uma cadeira embaixo, alegando que mataria a mulher. No vídeo, o homem diz: “Você quer isso, né? Tá aí, fiz pra você.”

Visivelmente abalado, o menino foi levado para casa por uma coordenadora da escola. Após a chegada, a mãe de 30 anos procurou a Central de Flagrantes para relatar a ameaça.

Ao receber a denúncia e o conteúdo do vídeo, a polícia foi até o local onde poderia ser encontrado o autor da ameaça e deu voz de prisão a ele.

Em sua residência, no Park Haiala, a equipe policial apreendeu o aparelho celular que teria sido utilizado para gravar o vídeo. A corda, usada para fazer a forca, já havia sido dispensada por familiares.

O autor foi autuado em flagrante pelo crime de injuria e violência psicológica. Ele se encontra detido para salvaguardar a saúde mental e física da vitima e de seu filho.

Veja o vídeo de ameaça a filho de ex-mulher

