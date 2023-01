Chacina no DF: adolescente confessa que recebeu R$ 2 mil por participação no crime

A chacina no Distrito Federal (DF), que vitimou dez pessoas da mesma família, vem desafiando a Polícia Civil, que precisa montar um quebra-cabeças para encontrar os autores e esclarecer a motivação. Na noite desta terça-feira (24/1), um adolescente de 17 anos suspeito de ter participado do crime foi apreendido. Entretanto, foi liberado durante a madrugada desta quarta (25).

O jovem confessou à polícia que recebeu R$ 2 mil de outros suspeitos para “ajudar os comparsas a praticar o crime”. Ele ainda informou que esteve no cativeiro onde as vítimas estiveram e teria sido contratado para levar alguns móveis no local. Apesar da confissão, as informações ainda não foram confirmadas pela polícia.

Na terça (24), o jovem foi levado para a Delegacia da Criança e do Adolescente da Asa Norte, no DF, pois havia dois mandados de roubo em aberto contra ele. Entretanto, na delegacia, foi constatado que os mandados estavam expirados desde o último dia 21, por isso, ele foi liberado.

O adolescente é o quinto suspeito de envolvimento na chacina, sendo que outros três estão presos: Gideon Batista de Menezes, Horácio Carlos Ferreira Barbosa e Fabrício Silva Canhedo. O quarto suspeito, identificado como Carlomam dos Santos Nogueira, segue foragido. Ele é ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC), a maior organização criminosa do Brasil.

Motivação

A principal tese é que a chacina tenha sido motivada por dinheiro, visto que todos os envolvidos moravam próximos ao sogro da cabelereira e sabiam que a família tinha recebido uma quantia de dinheiro recentemente.

Gideon e Horácio eram funcionários de Marcos Antônio e moravam na mesma chácara que o patrão, a esposa dele, Renata, e a filha deles, Gabriela. Em depoimento, Horácio informou que eles estavam interessados no dinheiro da venda de uma casa atribuída a Renata, no valor de R$ 400 mil. Entretanto, essa quantia não foi localizada.

No cativeiro onde as vítimas foram mantidas, a polícia encontrou documentos, caderno, senhas e cartões de crédito de quase todas as vítimas, além de número de contas e CPFs.

Envolvidos

Inicialmente, a polícia trabalhava com a hipótese que Marcos Antônio e Thiago (pai e filho) eram mandantes do crime, pois queriam dinheiro da venda da casa. No entanto, a tese apontada pelo suspeito Horácio, não foi sustentada, visto que ambos também foram mortos.

De acordo com o delegado Ricardo Viana, as investigações apontam que Gideon atuou como líder da empreitada e executor; Horácio e Carloman como executores; e Fabrício como partícipe. O caso ainda segue em investigação.

Vítimas identificadas na chacina do DF