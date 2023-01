Deu Praia, em Goiânia, tem Edição Verão reunindo esportes e música

Com uma edição especial voltada para os esportes e a música, o Deu Praia – Edição Verão, acontece em Goiânia de 2 a 5 de fevereiro. Assim, acontece no Centro Cultural Oscar Niemeyer, e terá quadras esportivas de areia, com jogos todos os dias, acompanhados de shows e discotecagens.

O Deu Praia Edição VerãoU acontece uma semana antes do tradicional Carnaval dos Amigos, que será realizado no dia 11 de fevereiro. Dessa maneira, os ingressos variam de R$ 40 a R$ 120, dependendo do dia e atração (a abertura é gratuita). Além disso, é possível comprar o passaporte (vale de 3 a 5 de fevereiro), que custa R$ 100 a meia solidária (doação de 1 kg de alimento não perecível). As entradas estão à venda on-line e e no ponto de venda Dox Garden Marista.

Confira AQUI a programação completa do Deu Praia – Edição Verão

Mais sobre o evento

Campeonatos de beach tennis e futevôlei irão acontecer em quatro quadras, que serão montadas no evento. Ademais, o Deu Praia – Edição Verão terá aulões de crossfit e lutas. A música que já é tradição em todas as edições aconteceram após os jogos e aulões. O evento terá todos os dias espaço para esportes e shows.

Tradicionalmente, o evento reúne ritmos para todos os gostos. Dessa maneira, terá samba, pagode, rock, funk, sertanejo e eletrônico. Além disso, nesta edição o line-up traz Rooftime, Bloco Eduardo e Mônica, Categoria de Base, Baile da Babilônia, Chama Q Noix, Eder e Emerson, bem como Marcinho Malemolência, Sem Migué, Dj Ana Colle, Dj A Jota, e Fernandinho.

E para trazer a sensação de praia para o evento, mais de 40 caminhões de areias serão colocado no Oscar Niemayer. Além de shows, e esporte esta edição ainda terá uma área gastronômica com food trucks e promete ser um evento tradicional de verão.

Serviço: Deu Praia – Edição Verão | Goiânia

Quando: 2 a 5 de fevereiro de 2023

Horário: Quinta e sexta-feira: 18h à 0h | Sábado e domingo: 8h à 0h

Onde: Centro Cultural Oscar Niemeyer

Ingressos: De R$ 40 a R$ 200