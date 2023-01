Empresas reclamam da demora para finalização de processos junto à JUCEG

O Portal Dia recebeu, nesta quarta-feira (25/1), denúncias a respeito do atendimento feito pela Junta Comercial do Estado de Goiás (Juceg), responsável por administrar e executar os serviços de registro público de empresas mercantis e atividades afins, no Estado de Goiás.

De acordo com a reclamação das empresas, há demora para finalização de processos feitos juntos à Juceg e ao Portal do Empreendedor Goiano. Na teoria, o órgão deveria auxiliar empreendedores e facilitar serviços empresariais, no entanto, não é o que está sendo percebido na prática.

Denúncia

Segundo a denúncia feita ao Portal Dia, um processo foi aberto na última quinta-feira (19/1) para uma alteração contratual e o prazo máximo para atendimento seria de 72 horas. Entretanto, mesmo após cinco dias úteis, a solicitação ainda não foi atendida.

A empresa denunciante explica que abriu um chamado junto à Juceg para saber o motivo da demora, mesmo após excedido o prazo que foi repassado incialmente, e a informação foi de há “muita demanda devido ao recesso de final de ano.”. No chamado, novamente foi informado um prazo máximo de 72 horas para o atendimento.

Sobre a denúncia, o Portal Dia entrou em contato com a Juceg, Portal do Empreendedor e também com a Prefeitura de Goiânia, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto para manifestação.

Juceg

A Juceg atua efetuando o registro de atos referentes à constituição, alteração, dissolução e extinção de empresas mercantis, de naturezas jurídicas individuais, cooperativas, grupo de sociedade, de declarações de microempresas, empresa de pequeno porte e afins.

Atualmente é um órgão vinculado ao Governo Federal através do Ministério da Economia, Comércio Exterior e Serviço e subordinada tecnicamente ao Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI, órgão integrante à Secretaria de Estado da Indústria e Comércio.