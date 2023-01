Goiânia recebe 20º Encontro de Folia de Reis e 4º Encontro de Catira

Goiânia recebe, no próximo domingo (29/1), 20º Encontro de Folia de Reis e o 4º Encontro de Catira. Assim, os eventos acontecem na Igreja Matriz de Campinas, a partir das 6h. O tema deste ano, que marca o retorno do evento pós-pandemia, é “O Rosário – A mãe acolhe seus filhos. As bem-aventuranças: Uma nova maneira de viver”. As atrações são gratuitas, e a realização é da Secretaria Municipal de Cultura (Secult Goiânia).

A programação do 20º Encontro de Folia de Reis e do 4º Encontro de Catira começa com a Alvorada Festiva. Além disso, às 7h, ocorre a Missa dos Foliões, no Santuário Basílica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, também conhecida como a Igreja Matriz de Campinas. Posteriormente, será realizada a abertura oficial e logo depois os grupos iniciam as apresentações, que estão previstas para todo o dia.

Neste ano, o evento reúne grupos de catira e folia de diversas cidades de Goiás. “Ficamos dois anos sem realizar evento por conta da pandemia. Dessa maneira, estamos muito felizes em poder retomar com os foliões e catireiros. Eles aguardaram muito por este encontro, para celebrar essa manifestação popular muito tradicional”, afirma o secretário de Cultura de Goiânia, Zander Fábio.

Divina Delfina, umas das foliãs, garante que domingo é um dia muito aguardado por quem cresceu participando da tradição. “Para nós, poder participar do encontro é uma alegria sem tamanho. Quem é folião, quem foi criado na folia, sabe do que eu estou falando. Nos emocionamos em estar juntos, em cantar as músicas, em ver tantos amigos, comer uma comida gostosa”, diz Divina.

Serviço: 20º Encontro de Folia de Reis e 4º Encontro de Catira | Goiânia

Quando: Domingo (29/1)

Horário: a partir das 6h

Onde: Santuário Basílica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Igreja Matriz de Campinas – Avenida Rio Grande do Sul, nº 770, Setor Campinas