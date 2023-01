Programação do Cine Cultura, no Centro, estreia filme e curta goiano

O Cine Cultura, no Centro de Goiânia, estreia em sua programação, nesta quinta-feira (26/1), o relançamento do longa Shortbus, de 2006, com direção de John Cameron Mitchell. Assim, a história busca um equilíbrio entre a compreensão dos desejos sexuais, num dos filmes mais libertos daquela década. A trama de Shortbus se desenvolve a partir de um grupo de nova-iorquinos presos em seu ambiente romântico-sexual que se converge em um famoso salão subterrâneo que mistura arte, música, política e carnalidade.

Além disso, dando sequência às projeções do projeto Curta Goiás, as sessões de Shortbus no Cine Cultural serão acompanhadas do curta-metragem goiano ‘Sr. Raposo (2017, 22 min, 18 anos). De Daniel Nolasco, o pequeno filme é igualmente interessado em fetiche, sexo e desejo.

Continuam em cartaz no Cine Cultura as produções brasileiras A Mãe e Regra 34. Ademais, o aclamado filme inglês Aftersun, que alcançou dezenas de prêmios no ano passado, entre eles, o de Melhor Filme Britânico Independente.

O cinema

O Cine Cultura é uma unidade da Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás), e está localizado no Centro Cultural Marietta Telles Machado, na Praça Cívica, no Centro de Goiânia. Assim, tem ingressos a preços populares, custando R$ 10 a inteira e R$ 5 a meia. Ademais, na segunda-feira todos pagam meia-entrada. O cinema só aceita pagamento dos ingressos em dinheiro. Com 98 lugares para receber o público, o cinema conta álcool gel na entrada. O uso de máscara é optativo.

Confira a programação completa do Cine Cultura de 26 de janeiro a 1º de fevereiro9

14h15 – A Mãe (14 anos)

16h – Regra 34 (18 anos)

18h30 – Aftersun (14 anos)

20h – Curta Goiás: SR. RAPOSO (22 min, 18 anos) + Shortbus (18 anos)