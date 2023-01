Secult Goiás inaugura Clube de Leitura das Histórias em Quadrinhos

A Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás), inaugura, no dia 31 de janeiro, o Clube de Leitura das Histórias em Quadrinhos. Assim, o Clube irá funcionar na Gibiteca Jorge Braga, no Centro Cultural Marietta Telles, na Praça Cívica, Centro de Goiânia.

A primeira sessão comemora o Dia Nacional das HQs, celebrado em 30 de janeiro. Dessa forma, o evento terá entrada gratuita, mas as vagas são limitadas. Os interessados devem se inscrever por meio deste link. O clube se reunirá a cada 15 dias, na segunda e última terça-feira de cada mês. Para cada encontro serão disponibilizadas 16 vagas.

A mediação será feita pela bibliotecária Any Serpa Borges e por Ícaro Malveira. Any é mestranda em Ensino na Educação Básica, com graduação em Biblioteconomia. Além disso, é especialista em Gestão de Arquivos, com pós-graduação em Análise de Dados e Big Data. Ademais, Ícaro é doutorando em Arte e Cultura Visual pela Universidade Federal de Goiás e mestre em Artes pela Universidade Federal do Ceará. Ele atua em pesquisas de zines, publicações experimentais, histórias em quadrinhos, ilustração, livro de artista, ações na cidade, literatura, escrita criativa e gamearte.

Keyla de Faria, coordenadora da Biblioteca Estadual Pio Vargas e Gibiteca Jorge Braga, destaca que a Secult Goiás buscou parceria com profissionais especialistas em HQs para viabilizar o clube de leitura. “As HQs podem ser a porta de entrada para se criar o hábito de ler e, por isso, decidimos instalar o clube para que as pessoas possam se reunir e discutir sobre literatura”.

Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos

Em 30 de janeiro de 1869 foi publicada a primeira história de quadrinho brasileira com o título “As Aventuras de Nhô-Quim ou Impressões de uma Viagem à Corte”, autoria do cartunista Angelo Agostini.

No Brasil, apesar das histórias em quadrinhos surgirem em meados do século XIX, elas se popularizaram com o lançamento de publicações como “A Turma da Mônica”, “O Menino Maluquinho”, “A Turma do Pererê” e “Tico-Tico”.

Serviço: Inauguração do Clube de Leitura das Histórias em Quadrinhos | Gibiteca Jorge Braga

Quando: Terça-feira (31/1)

Horário: Das 15h30 às 16h30

Onde: Centro Cultural Marietta Telles – Praça Cívica – Centro