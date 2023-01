Veículos elétricos para testes chegam a Goiânia para estimular frota verde

Goiânia recebeu nesta terça-feira (24/1) dois veículos elétricos que serão cedidos para testes por um período de 30 dias pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), órgão do Governo Federal ligado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

Nesta primeira etapa, serão emprestados à Goiânia dois veículos para que servidores do Paço Municipal possam conhecer a estrutura e mecânicas dos automóveis. Além disso, carregadores dos carros serão instalados na sede do Paço.

De acordo com a Prefeitura de Goiânia, a expectativa é que mais veículos elétricos cheguem a capital e que a parceria com a ABDI seja estendida por mais um ano. O projeto também está presente nos governos do Distrito Federal e Paraná.

Igor Calvet, presidente da ABDI, explica que a adoção de veículos elétricos em Goiânia é algo de positivo para o meio ambiente e saúde pública, promovendo também economia aos cofres públicos, posto que estes automóveis não utilizam combustível.

Além, disso, o gerente de Novos Negócios da ABDI, Tiago Faierstein, ressaltou que a recarga dos carros elétricos custa em média R$ 5 para rodar 100 quilômetros e a manutenção é praticamente nula.

Outro aspecto importante que chega junto aos veículos elétricos, é o compartilhamento dos carros. Com eles, servidores do Paço Municipal poderão se deslocar entre unidades da prefeitura, o que gerará economia de combustível e de recursos para as contas públicas.

Segundo Igor Calvet, para cada carro compartilhado, oito a dez veículos deixam de circular, ao que chama de “sustentabilidade ambiental”.

Com o projeto Veículo Elétrico e Mobilidade de Goiânia (Vem Gyn), parceria da prefeitura de Goiânia com a ABDI, espera-se incentivar o uso de veículos elétricos entre a população da cidade.

Goiânia é uma das cidades piloto do projeto no Brasil, que está presente, também, no Distrito Federal e Paraná.

Veículo elétricos no Brasil

O ano de 2022 se encerrou com 49.245 unidades de veículos elétricos emplacados no Brasil. O dado representa 2,5% do total de emplacamentos de carros no país, registrados no mesmo período. Atualmente, o Brasil conta com uma frota circulante de 126.504 veículos elétricos.

Em 2021, a parcela de veículos elétricos na frota doméstica nacional foi de 1,8%. Isso indica que o mercado de elétricos avança tanto por parte das montadoras como pelos consumidores da tecnologia.

Os automóveis que serão disponibilizados para a prefeitura de Goiânia são do modelo Twizy, da marca Renault. Ele é totalmente elétrico, com duas vagas (motorista e carona).

O carro possui autonomia para percorrer 100 quilômetros sem recarregar, a uma velocidade máxima de 80 quilômetros por hora.