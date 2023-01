Polícia Civil faz operação para combater fraudes na área de saúde, em Goiás

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Administração Pública (Dercap), deflagrou, nesta quinta-feira (26/1), uma operação para combater fraudes na área de saúde, em Goiás.

De acordo com a corporação, foram cumpridos três mandados de prisão temporária, 17 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio e sequestro de bens dos investigados. O objetivo é apurar as supostas fraudes contratuais cometidas por empresa e organização social que prestam serviço no estado.

Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO) informou que está cooperando com a operação e disse que o “Governo de Goiás não admite eventuais desvios dentro da gestão pública.”. Confira a íntegra:

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás informa que a ação deflagrada nesta quinta-feira (26/1) é reflexo do trabalho de uma força-tarefa instalada na SES-GO por determinação do governador Ronaldo Caiado, com participação da Controladoria-Geral do Estado, antes da atual gestão da secretaria. A pasta ressalta que a investigação está na esfera da Polícia Civil de Goiás, com a qual a SES firmou um convênio de cooperação, concedendo à polícia acesso a qualquer dado necessário. O Governo de Goiás não admite eventuais desvios dentro da gestão pública e seus mecanismos de controle trabalham de forma permanente para coibir e investigar qualquer indício de irregularidade.

Suspeitos de fraudes na área de saúde, em Goiás

A operação “Sinusal” apura o desvio de dinheiro em organização social na compra de itens hospitalares durante a pandemia de Covid-19. Entre os alvos da operação está Daniel Alexandrino, irmão do ex-secretário de saúde, Ismael Alexandrino, que também é alvo de busca e apreensão em Goiânia.

Daniel Alexandrino, que é médico vascular e angiologista, é suspeito de corrupção e desvio de dinheiro, Ele foi preso em São Luís de Montes Belos durante a operação.

Ismael Alexandrino foi secretário de Saúde entre 2019 e 2022. Atualmente, ele é deputado federal pelo PSD. Em outubro de 2021, ele foi alvo de uma investigação que apurava contratações supostamente superfaturadas de empresas de radiologia e imagem, em um hospital onde ele foi diretor.

A equipe do Portal Dia também entrou tentou contato com Ismael Alexandrino, mas não conseguiu retorno. Já a defesa de Daniel Alexandrino não foi localizada. O espaço segue aberto para manifestação.