14ª mostra O Amor, a Morte e as Paixões terá cerca de 50 filmes

Reconhecida como uma das cinco principais de cinema do Brasil, a 14ª edição da mostra O amor, a Morte e as Paixões acontecerá entre os dias 15 de fevereiro e 1 de março, no Cinema CineX Cult, unidade do Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), em Goiânia. Assim, tem cerca de 50 filmes selecionados para agradar a todos os gostos, caracterizando a diversidade ao entretenimento.

A mostra O amor, a Morte e as Paixões conta com curadoria do professor de cinema da Universidade Federal de Goiás (UFG), Lisandro Nogueira. Dessa maneira, contará com ingressos promocionais, no valor de R$30, sendo meia entrada para todos.

As exibições vão desde filmes realizados em Goiânia, até os indicados ao Oscar 2023, como Os Fabelmans, de Steven Spilberg. Além disso, produções que estiveram em festivais como Cannes, Veneza, Berlim, Rio de Janeiro, bem como Sundance, Toronto e São Paulo.

“A mostra possibilita o encontro entre as pessoas. Numa sociedade digital, existe uma vontade de união presencial, de tomar café e conversar. Com a pandemia, esse desejo aumentou ainda mais e ver bons filmes torna possível viver a experiência do encontro”, ressalta o curador da mostra. Ainda de acordo com Lisandro Nogueira, a mostra foi criada em 2001, com apenas 17 filmes e conseguiu reunir mais de 300 mil pessoas em todas as edições.

“Ao longo dos anos, percebi que a mostra revelou um verdadeiro desejo do público goiano por filmes de qualidade e por isso, é uma grande honra fazer a curadoria desse material que enriquece a cultura dos espectadores”, pontua Lisandro, que trabalha na formação de pessoas desde 1980.

Mais sobre a mostra

A 14ª edição da mostra O Amor, a Morte e as Paixões traz como tema a “Diversidade de olhares sobre temas contemporâneos”. Desse modo, será realizada em um cinema conforto, que dispõe de 164 lugares convencionais com poltronas reclináveis (em duas salas), além de cinco espaços para cadeirantes. A estrutura do CineX Cult, unidade do Centro Cultural Oscar Niemeyer, é composta por restaurante, bombonière e hall para descanso e interação.

Para a produtora da mostra, Gabriela Cardoso, a edição será fruto de muito trabalho e esforço dos últimos anos. “Essa será a primeira edição após a pandemia e tivemos muito tempo para pensar em cada detalhe. Os visitantes vão sentir todo o carinho dedicado”, pontua Gabriela.

Convênios

Para fortalecer a cultura local e incentivar a participação de estudantes, profissionais da educação e colaboradores de organizações, a 14ª mostra O Amor, a Morte e as Paixões firmou convênio com algumas instituições, como o Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de Goiás (Adufg), que terá direito a ingressos por R$20.

Ademais, para os alunos da Pontifícia Universidade Católica (PUC-GO) e da Universidade Federal de Goiás (UFG), os ingressos custarão R$15.

Sobre os Cinemas CineX

Com o intuito de promover a cultura em Goiânia, o CineX Cult chega com a proposta de trazer entretenimento de qualidade para a população goianiense. Presente em sete cidades brasileiras, o CineX dispõe de 22 salas de cinema em todo o Brasil e conta com a direção do empresário Adriano Oliveira.

Em seu projeto de expansão, a empresa visa abrir mais duas unidades ainda no ano de 2023, incluindo um cinema em território internacional.

Serviço: 14ª mostra de cinema “O Amor, a Morte e as Paixões” | Goiânia

Quando: De 15 de fevereiro a 1º de março

Onde: CineX Cult Goiânia – Unidade de cinema no Centro Cultural Oscar Niemeyer

Ingressos: R$ 30