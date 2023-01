Chapada dos Veadeiros tem festival de descontos em 70 estabelecimentos

A Chapada dos Veadeiros recebe, entre os dias 8 e 19 de março, um festival de descontos em diferentes atrativos da região, o Chapada Week 2023. Assim, participam mais de 70 estabelecimentos de São João d’ Aliança, Alto Paraíso de Goiás e Vila de São Jorge, Colinas do Sul, Teresina de Goiás e Cavalcante.

A iniciativa reúne estabelecimentos que oferecem descontos de 10% a 50% em hospedagens, passeios turísticos, ingressos para atrativos como cachoeiras e trilhas, bem como restaurantes, terapias, lojas de souvenir e outros serviços.

O objetivo é inserir o evento e o destino no calendário do turismo nacional. Dessa maneira, incentivando que novos turistas conheçam seus atrativos e outros retornem à região. Além disso, para que os moradores também possam aproveitar os benefícios ofertados. O Chapada Week 2023 movimenta a economia e o empreendedorismo local, evidenciando diferentes atrativos da região dos segmentos de turismo, gastronomia, hotelaria, lazer e cultura.

“A segunda edição do Chapada Week 2023 é mais uma maneira de colocar o evento no calendário do turismo nacional e dar mais visibilidade a um destino tão procurado até mesmo internacionalmente”, afirma a presidente da Associação Veadeiros, organizadora oficial do evento, Andrea Manzan.

Além disso, segundo Andrea, com o festival a organização pretente também atrair quem já conhece a Chapada dos Veadeiros. E também “convidar novos turistas e incentivar os moradores a aproveitar a região e ainda se beneficiar com descontos”.

Confira AQUI os participantes já divulgados pela organização do Chapada Week 2023.

Mais sobre a Chapada dos Veadeiros

A Chapada dos Veadeiros está localizada na região Centro-Oeste, no nordeste do Estado de Goiás. Desse modo, está distante 230 km de Brasília (DF) e a 430 km de Goiânia.

A região de cerrado é um destino turístico para quem busca saúde e bem-estar, seja ao contemplar paisagens paradisíacas, vivendo dias de descanso ou se aventurando por trilhas.

Assim, lá se encontram mais de 2 mil opções de cachoeiras que podem chegar a 180m de queda d’água, piscinas naturais e águas termais. Além disso, é possível viver experiências diferenciadas nas várias estações do ano. Por exemplo, na “Época das Águas”, de outubro a maio, pode-se curtir as cachoeiras nas suas forma mais abundantes. Também nadar em piscinas naturais de borda infinita. Ademais, ter experiências incríveis sob o famoso pôr-do-sol do cerrado, conhecer a grande variedade de tratamentos relaxantes e apreciar a rica gastronomia local.

Serviço: Chapada Week 2023 | Chapada dos Veadeiros

Quando: 8 a 19 de março de 2023

Estabelecimentos participantes: @chapadaweek

Descontos: 10% a 50%