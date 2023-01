Meia-tarifa do transporte coletivo passa a funcionar em mais um terminal de Aparecida

Os usuários do transporte coletivo começaram a usufruir, neste sábado (28), do benefício de meia-tarifa em mais três linhas alimentadoras na região do Terminal Maranata, em Aparecida. O custo reduzido pela metade, com cobrança de apenas R$ 2,15 permite a população circular dentro da cidade usando o bilhete único ou o Cartão do Trabalhador.

O sistema começou a ser implantado na cidade no último dia 7 de janeiro, mas como são cinco terminais de ônibus, a implantação do benefício está sendo feita por etapas. As linhas 107, 210, 211, 312 e 504 do Terminal Vila Brasília foram as primeiras a receber o modelo de benefício, e neste sábado (28) as linhas 570, 571 e 576 que ligam o Terminal Maranata aos bairros Madre Germana I, Madre Germana II e Jardim dos Ipês foram contempladas com o benefício da meia-tarifa. Ao todo, serão 32 linhas beneficiadas até o fim da implantação.

De acordo com a Prefeitura de Aparecida, serão investidos cerca de R$ 30 milhões por ano. “A Prefeitura de Aparecida paga o subsídio para garantir o desconto na tarifa de quem utiliza o transporte público. Permitir a circulação dentro de Aparecida com meia-tarifa é o mínimo que o poder público e a companhia de transporte coletivo podem fazer pelos usuários.”, ressaltou o prefeito Vilmar Mariano.

Embarque com o sistema de meia-tarifa do transporte coletivo

A partir de agora, os terminais de Vila Brasília e Maranata não terão linhas do bloqueio e catracas para acesso. Isso porque o embarque será realizado pela porta da frente do veículo nas linhas alimentadoras, fazendo o uso do bilhete único.

Já para embarcar nas linhas com destino a Goiânia, o acesso ao ônibus será feito por meio de pagamento pré-embarque no validador Sitpass e com acesso à plataforma principal, ou seja, os embarques continuarão sendo feitos pela porta traseira dos ônibus nas linhas que vão para a capital.

Outros terminais da cidade devem receber a implantação do sistema em breve, veja o cronograma: