Árvore cai na Praça do Sol e deixa cinco pessoas feridas, em Goiânia

Por causa das fortes chuvas que caíram em Goiânia no final da tarde deste domingo(29), uma árvore caiu na Praça do Sol e deixou cinco pessoas feridas. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado para atender a ocorrência.

De acordo com a corporação, no momento da queda a árvore atingiu uma barraca, carros e cinco pessoas, que estavam dentro de veículos e na feira, que acontece todo domingo a tarde, no Setor Oeste.

A corporação informou que uma das vítimas teve ferimento mais grave, sendo uma idosa, que teve fratura exposta de tornozelo. As outras vítimas tiveram ferimentos leves e, três delas foram encaminhadas ao Pronto Socorro de um hospital particular da região.

De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), em 2 horas choveu mais de 57 milímetros em Goiânia. Já em Aparecida, choveu mais de 80 milímetros em cerca de 1h30. O volume é o esperado para cerca de uma semana.

Árvore cai na Praça do Sol e provoca falta de energia

A queda da árvore ocasionou também a derrubada de toda fiação da rede elétrica do local, deixando fios expostos com iminente possibilidade de choque elétrico.

A Equatorial Goiás então foi acionada e desligou toda a rede de energia para recomposição do trecho danificado. Por isso, alguns bairros próximos também ficaram sem energia.

A empresa informou que aumentou em 50% as equipes em campo para atuar em todas as frentes e reestabelecer o fornecimento de energia aos consumidores.

O Portal Dia entrou em contato com a Equatorial na manhã desta segunda-feira (30), que informou que o serviço foi integralmente concluído na noite de ontem (29).