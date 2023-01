Jovair Arantes toma posse na Secretaria de Governo da Prefeitura de Goiânia

O ex-deputado federal de Goiás Jovair Arantes (Republicanos) tomou posse, nesta segunda-feira (30/1), da Secretaria de Governo da Prefeitura de Goiânia. A solenidade foi realizada no Paço Municipal e contou com a presença do prefeito Rogério Cruz (Republicanos).

De acordo com o administrador municipal, o objetivo é estreitar os laços entre a prefeitura, Câmara Municipal e Assembleia Legislativo. “O objetivo é ampliar diálogo com os demais poderes, em prol dos goianienses”, ressaltou durante a cerimônia.

O gestor afirma que a ideia de levar Jovair Arantes para compor a gestão é estudada antes das eleições de 2020, mas acabou sendo adiada com a decisão do ex-deputado de disputar vaga na Câmara dos Deputados.

“Vamos começar um trabalho conjunto para superarmos eventuais problemas de ordem política, que certamente são mínimos, para que possamos dar um novo incremento nas relações da prefeitura com os demais poderes”, afirmou.

Jovair Arantes ocupará o primeiro escalão, substituindo Michel Magul, suplente de vereador em Goiânia. Durante a solenidade, Cruz ressaltou que Magul continuará em outro cargo na prefeitura.

Jovair Arantes

Dentista, Jovair Arantes, de 71 anos, já tem longo histórico na política. Ele foi deputada federal por seis eleições consecutivas, entre 1995 a 2019. Antes disso, já foi vereador de Goiânia, em 1989; deputado estadual, em 1991; e presidente da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), em 1994.

