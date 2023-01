Prazo de inscrição para o Sisu, Prouni e Fies é alterado pelo MEC

O Ministério da Educação (MEC) alterou o prazo de inscrição para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

O cronograma de inscrições são diferentes do que a pasta havia anunciado em dezembro, sendo todas as datas antecipadas. Os editais dos processos seletivos de 2023 estão disponíveis no Portal Acesso Único.

O novo prazo de inscrição para o Sisu é de 16 a 24 de fevereiro de 2023, com resultados anunciados em 28 de fevereiro. Anteriormente, os resultados estavam programados para serem anunciados em 7 de março.

Já para o Prouni, as inscrições serão abertas no dia 28 de fevereiro e vão até o dia 3 de março. Para o Fies, o prazo tem início no dia 7 de março e término no dia 10 do mesmo mês.

De acordo com o MEC, todos os processos seletivos tem como critério classificatório a base a nota obtida na edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2022. Além disso, no Prouni também são válidas as notas obtidas no Enem de 2021. Já no Fies, quem concorreu a uma das edições do Enem a partir de 2010 até a mais recente, poderá se inscrever.

Calendário do Sisu, Prouni e Fies

Sisu

Inscrições: 16 a 24 de fevereiro

Resultado: 28 de fevereiro

Prouni

Inscrições: 28 de fevereiro a 3 de março

Resultados: 7 de março (1ª chamada); e 21 de março (2ª chamada)

Fies