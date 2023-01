Santuário da Paróquia Nossa Senhora Aparecida passa por restauração

O Santuário da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, localizada na Praça Matriz de Aparecida de Goiânia passará por uma restauração. Assim, a estrutura do local será reformada, através do convênio firmado entre o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional (Iphan) e a prefeitura de Aparecida, a partir do início de fevereiro.

A verba destinada à restauração foi conseguida através de repasse de emendas parlamentares de dois deputados federais, Francisco Júnior com R$ 300 mil e Professor Alcides com R$ 1 milhão. Além disso, terá contrapartida da prefeitura de Aparecida estimada em R$ 192 mil.

O superintendente do Iphan em Goiás, Allysson Cabral, afirma que o templo será reinaugurado com aparência muito semelhante a original. “A obra será composta pelos mesmos materiais usados aqui há 100 anos”, garantiu.

Na última quinta-feira (26/1), o prefeito de Aparecida, Vilmar Mariano assinou a ordem de serviço para o início da obra e ressaltou: “É um momento de muita emoção. A gente fica feliz porque é uma obra bastante sonhada pela comunidade católica. A história de Aparecida passa por essa igreja”.

Mais sobre a Paróquia Nossa Senhora Aparecida

A Paróquia Nossa Senhora Aparecida é tombado apenas à nível municipal. Dessa maneira, é considerado um patrimônio cultural do município, protegido por leis específicas de tombamento federal. Foi construído em 1922 e preserva até os dias atuais características únicas da época. Ademais, a cruz de aroeira pregada pelos fundadores em frente ao bem.

A igreja já havia recebido outras restaurações da prefeitura, porém está é a primeira vez em que o Iphan faz o direcionamento de verbas para a restauração completa e preservação do bem.

O valor indicado ao Iphan está sendo repassado através do Contrato de Repasse n° 01516.000382/2020-86. Porém, a prefeitura de Aparecida de Goiânia que fará a obra de restauração. Assim, serão preservadas as características originais da igreja, na qual será feito o restaurado o altar, parte elétrica e hidráulica, alvenaria e tabuado. Além disto será instalado um novo sistema de sonorização e videomonitoramento.

O convênio prevê que o Iphan faça a fiscalização juntamente com a prefeitura durante o andamento da obra pelos próximos 12 meses.