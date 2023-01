Bombeiros encontram corpo de motociclista arrastado por enxurrada em Goiânia

O Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás (CBMGO) encontrou, na manhã desta terça-feira (31/1), o corpo do motociclista que foi arrastado pela enxurrada na Avenida C-107, perto da ponte do Córrego Cascavel, no Jardim América, em Goiânia.

O motociclista estava desaparecido desde a tarde desta segunda-feira (30), depois que foi arrastado pela enxurrada durante um temporal que caiu na capital. A motocicleta foi encontrada perto do guard rail da ponte onde aconteceu o acidente.

Já o corpo da vítima foi localizado na altura da Avenida Padre Wendel, na Vila Abajá. Segundo a corporação, o local fica cerca de quatro quilômetros abaixo de onde o motociclista caiu e foi arrastado.

A corporação ressalta que mergulhadores da equipe fizeram vistoria às margens do córrego e utilizaram drones para tentar localizar o corpo da vítima. No total, mais de 15 bombeiros atuaram na ocorrência.

Motociclista foi arrastado por enxurrada durante forte chuva em Goiânia

A vítima foi identificada como Warley Melo Adorno, de 22 anos. Informações preliminares apontam que ele era morador de Aparecida, mas estava indo para uma entrevista de emprego em Campinas, na capital.

Um vídeo gravado por populares mostra o momento que o jovem é arrastado pela enxurrada. Assista:

