Em dois dias, Goiânia registra mais de 70% da chuva esperada para o mês

As fortes chuvas que têm atingido Goiânia nos últimos dias têm causado enormes transtornos na cidade, como ruas alagadas, pessoas ilhadas e, em casos mais extremos, mortes.

Apenas no último domingo (29/1) e segunda-feira (30) choveu na Vila Brasília, bairro da região metropolitana da capital, 71% do esperado para o mês de janeiro.

De acordo com o Centro de Informações Metereológicas e Hidrológicas de Goiás (Cihmego), nos dois dias em questão, a precipitação chegou a 179mm. O esperado para o mês todo era de 249mm.

A combinação calor e umidade favoreceu a formação de áreas de instabilidade e das nuvens cumulonimbus, conhecidas por serem nuvens de tempestades e nuvens de trovoadas.

Por ter um desenvolvimento vertical e horizontal de até três quilômetros, a chuva cai, de forma intensa, sobre uma determinada região. Na região sul da capital, por exemplo, o Córrego Botafogo chegou a transbordar, na altura do viaduto da Jamel Cecílio.

O Cihmego ainda alerta para tempestades nesta terça-feira (31), onde pancadas de chuvas podem vir localmente fortes, acompanhadas de rajadas de vento e raios. A temperatura máxima pode chegar aos 30ºC e umidade relativa do ar varia entre 55% a 95%.

Conta de luz: Fevereiro continua com bandeira tarifária verde na conta de energia, diz Aneel

Gerente do Cihmego faz orientações em períodos de fortes chuvas em Goiânia

O gerente do Cihmego, André Amorim, disse ao Portal Dia que a população deve estar atenta aos sinais de tempestade e procurar um lugar seguro. Ele ressalta que jamais se deve tentar atravessar uma área alagada, pois pode acontecer uma tragédia no final.

Na tarde desta segunda-feira (30), um motociclista de 22 anos foi filmado tentando atravessar a Avenida C-107, perto da ponte do Córrego Cascavel, no Jardim América, em Goiânia. A via estava alagada e ele foi arrastado pela enxurrada. Veja o vídeo:

[custom_player src=’zoevideos.net/player/s5da9fddf-54f5-4b6c-9eeb-4a251051a828′]

Seu corpo foi encontrado, na manhã desta terça-feira (31), na altura da Avenida Padre Wendel, na Vila Abajá, cerca de quatro quilômetros abaixo de onde o motociclista caiu e foi arrastado.