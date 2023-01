Gêmeas siamesas: Heloá passa por transfusão de sangue; Valentina segue com epilepsia

Foi divulgado na manhã desta terça-feira (31/1), um boletim atualizando o estado de saúde das gêmeas siamesas, de 3 anos, que passaram por cirurgia de separação, em Goiânia.

Heloá tem apresentado boa evolução clínica, sem necessidade de antibióticos e já respira em ar ambiente. Contudo, exames realizados nesta segunda-feira (30) apontou quadro de anemia na mesma, necessitando submetê-la a transfusão de sangue.

Com relação a Valentina, sua situação é grave, por conta do seu quadro neurológico. Pelo menos desde o dia 25 de janeiro voltou a apresentar crises epiléticas, sem mudança de status desde então.

De acordo com o Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad), ela segue em coma e apresentou alteração no quadro abdominal, o que tornou necessário a realização de exames para avaliar a obstrução no intestino.

Gêmeas siamesas foram submetidas a cirurgia de separação; elas seguem em recuperação no Hecad

Valentina e Heloá, de três anos, nasceram unidas por parte do tórax e abdômen. Elas foram submetidas à uma cirurgia de alta complexidade de separação.

A cirurgia foi realizada no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad), no último dia 11 de janeiro, pela equipe do médico Dr. Zacharias Calil, composta por aproximadamente 50 profissionais.

As irmãs são de Guararema (SP), mas atualmente a família mora em Morrinhos, sul de Goiás, justamente para estar mais próximas do Hecad, um dos poucos hospitais do país que realiza o procedimento de separação.

Conta de luz: Fevereiro continua com bandeira tarifária verde na conta de energia, diz Aneel

De 2021 para cá, as irmãs siamesas já se submeteram à vários procedimentos. Inclusive, receberam colocação de expansores, uma espécie de tecido que estimula o crescimento da pele.

Elas agora seguem em recuperação no Hecad, em Goiânia.