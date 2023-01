Goiás quer fazer bom Campeonato Goiano pensando na Série A de 2023

O futebol goiano ficou com apenas um representante na Série A do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Goiás terminou na 13ª colocação na temporada passada, garantindo até mesmo uma vaga na Copa Sul-Americana, o Atlético Goianiense não conseguiu escapar do rebaixamento. Isso significa que a responsabilidade do Verdão da Serra será grande em 2023, e o Campeonato Goiano vai funcionar como uma preparação. A equipe quer bons resultados pensando no Brasileirão.

Atual vice-campeão, o Goiás ainda não esqueceu a derrota para o Atlético na final da edição passada. O 4 a 1, no placar agregado, garantiu o 16° título do rival e uma cobrança para conseguir bons resultados logo depois. Nos palpites de futebol para o estadual, a dupla volta a surgir como grandes favoritas, pelo menos para estarem na final. Será a oportunidade de uma revanche do Goiás, para dessa vez chegar pronto nos jogos da temporada 2023 da Série A.

No ano passado, logo após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo, dirigentes do clube confirmaram que Guto Ferreira não precisaria ser campeão do Campeonato Goiano nos próximos meses. A ideia sempre foi usar a competição apenas para ajustar o elenco, justamente pensando no resto da temporada. É algo que faz sentido, sobretudo se olharmos para a última edição. O Dragão ficou com o título, mas acabou rebaixado na Série A. O Goiás fez o caminho oposto, conseguindo permanecer na elite.

As cotações das casas de apostas online para o Campeonato Brasileiro não devem colocar o Goiás entre os favoritos para ser campeão. Porém, a ideia da equipe é apenas sobreviver na disputa, se mantendo longe da zona de rebaixamento. Uma tarefa que será complicada, pois subiram bons adversários no ano passado. O Cruzeiro, o Grêmio, o Vasco e o Bahia têm tudo para ficarem na elite do futebol nacional ao final dessa temporada.

Novo elenco

Apesar da 13ª colocação no Campeonato Brasileiro, e uma vaga para a Copa Sul-Americana, o Goiás passou por uma grande reformulação para essa nova temporada. A chegada de Guto Ferreira fez com que a equipe goiana trouxesse mais de 10 jogadores novos. O objetivo é conseguir uma equipe mais equilibrada, e pronta para enfrentar os favoritos do Brasileirão. Nomes como Julián Palacios, Bruno Melo e Zé Ricardo chegam para reforçar o elenco.

Esses novos jogadores representam uma novidade interessante para os torcedores. Afinal, a equipe goiana quer melhores resultados na Série A, sonhando inclusive com uma vaga para a Copa Libertadores. A metade de baixo da tabela não é o suficiente para o futebol goiano, principalmente agora que tem apenas um representante. Isso significa que a pressão deve ser maior nos próximos meses.

O Campeonato Goiano, que contará com transmissão oficial da TV Brasil, será importante para o Goiás planejar o time para o resto da temporada. A falta de obrigação do título não tira a vontade de uma boa campanha. Afinal, esses primeiros meses podem fazer diferença nas partidas do Brasileirão. Além disso, caso seja campeão, é inegável que a moral alta pode fazer a diferença contra alguns adversários.

De olho na Sul-Americana

Além das duas disputas que citamos, o Goiás também vai entrar em campo pela Copa Sul-Americana. Em 2010, o Esmeraldino quase ficou com o título da competição, com Rafael Moura brilhando no ataque, mas acabou perdendo a final para o Independiente. Ou seja, a equipe tem história no torneio. Repetir o bom rendimento pode ser o caminho para uma boa temporada.

A competição é complicada, com vários adversários de alto nível, inclusive do futebol brasileiro, por isso toda evolução vale a pena. O Campeonato Goiano pode ser usado para isso, mesmo sem tirar o foco da Série A. Mesmo com um calendário cheio, o Goiás precisa se organizar para fazer bonito na frente dos torcedores. Afinal, não adianta pensar apenas no futuro e esquecer que a torcida quer conquistar, mesmo que seja o estadual. É assim que funciona o futebol.

Os próximos três meses serão importantes para a temporada 2023 do Goiás, principalmente com a chegada de tantas novidades. Guto Ferreira vai precisar de tempo para encaixar a equipe, seja para sonhar mais alto na Série A, ou então apenas para representar o futebol do estado de maneira mais positiva. O ano promete no Estádio da Serrinha.