Goiás vai distribuir de medicamento de alto custo para fibrose pulmonar

O governo de Goiás distribuirá dois medicamentos para o tratamento da fibrose pulmonar idiopática (FPI): pirfenidona e nintedanibe por meio do Centro Estadual de Medicamentos de Alto Custo Juarez Barbosa (Cemac JB). A incorporação dos componentes foi aprovada pela Comissão Estadual de Incorporação de Tecnologia em Saúde (Ceits), que avalia as evidências científicas e a eficácia das tecnologias em saúde.

Segundo a presidente da Comissão, Fernanda Pimenta Simon Ferreira, a Ceits é permanente, com caráter consultivo e deliberativo, tendo como principal responsabilidade assessorar o gestor da SES nas questões relativas à avaliação, consolidação e desagregação das tecnologias em saúde, em especial na distribuição de medicamentos de alto custo.

“Existe todo um fluxo, que não é simples, da avaliação das tecnologias em saúde. Antes de qualquer decisão ser colocada em prática, é preciso um trabalho que aborde os principais problemas de saúde da população goiana no âmbito da secretaria e do Sistema Único de Saúde em Goiás”, explicou.

Distribuição de medicamento de alto custo para fibrose pulmonar

A fibrose pulmonar idiopática é uma condição pulmonar que torna os tecidos espessos, rígidos e com cicatrizes que limitam a capacidade respiratória. De acordo com o diretor da Cemac JB, Roney Pereira, os medicamentos vão garantir um tratamento mais célere aos pacientes, melhorando a qualidade de vida.

“A comissão avaliou, no contexto científico da literatura, as incidências e prevalência da doença em Goiás e a efetividade dos medicamentos. O parecer foi favorável à incorporação da pirfenidona e nintendanibe na Relação Estadual Complementar de Medicamentos. Os medicamentos são semelhantes e serão distribuídos aos pacientes, conforme escolha do médico assistente e critérios de inclusão já estabelecidos”, explica Roney.

Recentemente, a renovação e abertura do processo para obtenção dos medicamentos passaram a ser feitas online, sem a necessidade de os pacientes se deslocarem até a sede da unidade em Goiânia.