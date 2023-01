Motorista condenado por homicídio de Cristiano Araújo é preso, em Aparecida

O motorista condenado pelo homicídio culposo de Cristiano Araújo e da namorada do sertanejo, Allana Morais, foi preso na noite desta segunda-feira (30/1), no Setor Parque Real, em Aparecida de Goiânia, Região Metropolitana da capital.

O acidente aconteceu em 2015 e o homem respondia o processo em liberdade. Entretanto, ele passou a ser considerado foragido depois que mudou de endereço e não comunicou à justiça.

Além disso, o Ministério Publico de Goiás (MPGO), por meio da 3ª Promotoria de Morrinhos, já havia expedido um mandado de prisão contra o motorista, por ele não ter começado a cumprir as penas restritivas aplicadas na execução penal, como pagamento de pena pecuniária e prestação de serviços.

A prisão foi efetuada pela Polícia Militar, durante patrulhamento na região. Após a realização do relatório médico, o homem foi levado para triagem no sistema prisional de Aparecida.

Segundo a Justiça, a defesa do acusado conseguiu um pedido de habeas corpus para ele nesta terça-feira (31), por isso, ele deve ser solto ainda hoje.

Relembre o acidente de Cristiano Araújo

O acidente que vitimou o cantor Cristino Araújo e Allana Morais aconteceu no dia 24 de julho de 2015, na BR-153, em Morrinhos, no sul de Goiás. No veículo ainda estavam outras duas pessoas, o motorista e empresário do cantor, que tiveram apenas ferimentos.

A Polícia Civil considerou que o motorista, à época, foi negligente e imprudente, pois dirigiu com as rodas danificadas e estava em alta velocidade. Por isso, ele foi indiciado por duplo homicídio culposo.

Em janeiro de 2018, a magistrada da Comarca de Morrinhos reforçou que o homem agiu com imprudência, negligência e imperícia. Em dezembro de 2019, a Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) manteve a condenação.