Prefeitura de Goiânia lança Calendário Cultural 2023

O Calendário Cultural 2023 de Goiânia será lançado pela prefeitura municipal no dia 2 de fevereiro. Assim, a solenidade acontece no Centro Cultural Casa de Vidro Antônio Poteiro, às 11h.

Para 2023, cerca de 20 eventos integram o Calendário Cultural de Goiânia, com diversas ações já tradicionais na capital. Assim, haverá festas de Carnaval, Chorinho, Grande Arraial, Festival Goiânia em Cena, Canto de Ouro, FestCine. Além disso, concertos da Orquestra, e eventos criados na atual gestão, como a Tenda Cultural, Festival Goiânia Humor em Cena, Festival de Teatro Popular, Festival de Música e Riso, e Goiânia Arte em Door, que ganham ainda mais força. Ademais, a novidade prevista para este ano é o Palco Aberto, que promete revelar talentos de artistas iniciantes.

De acordo com o prefeito Rogério Cruz, o lançamento do calendário já antecipa dias de muita riqueza cultural e alegria para Goiânia. “Temos talentos que são incomparáveis. Grandes artistas que levam para ruas e palcos suas vozes, seus corpos e suas habilidades.

O titular da Secretaria Municipal de Cultural (Secult), Zander Fábio lembra que a participação dos artistas em todos eventos é mediante o cadastramento realizado por meio do site da prefeitura.

“Em mais um ano, estamos focando na democratização e na popularização dos eventos municipais. Foi a melhor maneira que encontramos para dar possibilidade de acesso a todos”, afirma.

Cadastramento

Aos artistas que ainda não se cadastraram, o acesso ao formulário é permanente no site da Prefeitura (link). Para o público, os eventos do Calendário Cultural 2023 de Goiânia são todos gratuitos, alguns com entrada limitada e outros com classificação por idade.

“Sempre divulgamos nossos eventos nas mídias sociais da Secult e da Prefeitura de Goiânia, para que a população tenha fácil acesso à nossa programação. Mas já quero deixar aqui o convite para o artista que ainda não se credenciou, faça e venha participar dos nossos eventos. E para a comunidade goianiense, convido para que prestigiem, valorizem a cultura e os artistas locais. Temos talentos excelentes por aqui, que, inclusive, poderão ser revelados com o evento inédito Palco Aberto”, aposta o secretário.