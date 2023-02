Bruno Peixoto é eleito presidente da Assembleia Legislativa de Goiás

O deputado Bruno Peixoto (União Brasil) foi eleito, nesta quarta-feira (2/2), como presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). Líder do Governo na Alego durante a Legislatura passada, Peixoto assume o comando da Casa apontando uma proximidade com Ronaldo Caiado (União Brasil).

Em seu discurso de posse, Peixoto agradeceu a confiança depositada e prometeu retribuir o voto de confiança com serviços à sociedade. “Eu tenho muita consciência que obtive mais de 73 mil votos nas eleições porque ocupei a liderança do Governo. Tenho muita gratidão ao governador por isso, o que já externei várias vezes. Recebi, hoje, mais um voto de confiança e a forma que terei de retribuir é buscando, cada vez mais, mobilizar a prestação de serviços à sociedade”, prometeu.

A articulação para viabilizar a eleição da Mesa Diretora começou ainda no ano passado, com algumas mudanças promovidas na Casa. O parlamentar ressaltou que a chapa única foi eleita por unanimidade.

“Quero agradecer muito. Que Deus possa iluminar e abençoar nossa 20ª Legislatura. Fico muito feliz e sei o quão difícil foi conquistar o apoio de cada um dos parlamentares desta Casa. Nós, juntos com o Governo, outros poderes e nossos Tribunais, vamos produzir muitos frutos para o povo goiano”, reforçou.

O governador Ronaldo Caiado também esteve presente na solenidade e ressaltou a parceria com os parlamentares. “Contem com a parceria direta do governador. Em minha experiência acumulada no Congresso, aprendi que ninguém governa sozinho. E coloquei isso em prática: nenhuma decisão foi tomada em meu Governo sem que todos os Poderes estivessem sentados à mesa. O sucesso do Governo deve ser compartilhado com os Poderes para que possamos superar nossas demandas’”, afirmou.

Com Bruno Peixoto na presidência, Mesa Diretora da Alego é formada

A Mesa Diretora do primeiro biênio da 20ª Legislatura da Alego terá o maior número de cargos da história e a composição é feita por sete partidos. “Temos uma Mesa Diretora capacitada, com sete diferentes partidos políticos. Vamos unir esforços e trabalhar muito pela sociedade. Temos um trabalho de aproximar a Alego do cidadão.”, ressaltou Peixoto.

Veja quem são os outros parlamentares que compõem a Mesa: