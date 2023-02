Calendário cultural de Goiânia conta com mais de 40 eventos gratuitos em 2023

O Calendário Cultural de Goiânia, em 2023, contará com, pelo menos, 40 eventos e mais de 400 ações artísticas na programação. E tudo de forma gratuita.

O anúncio foi feito, nesta quinta-feira (2/2), pelo prefeito Rogério Cruz (Republicanos) e o secretário municipal de Cultura, Zander Fábio, no Centro Cultural Casa de Vidro Antônio Poteiro, no Jardim Goiás.

Entre as atrações confirmadas, estão aquelas já tradicionais na cidade, como Carnaval, Chorinho, Grande Arraial, Festival Goiânia em Cena, Canto de Ouro, FestCine e concertos da Orquestra.

Além desses, outros eventos estão previstos no calendário, como a Tenda Cultural, Festival Goiânia Humor em Cena, Festival de Teatro Popular, Festival de Música e Riso e Goiânia Arte em Door.

Mas vem novidade por aí. Este ano serão criados o palco Aberto, Semana da Cultura Hip Hop, Tributos na Estação, Goiânia Homenageia Grandes Nomes e Goiânia In Cosmos Festival. Todos inéditos para 2023.

2023 é o primeiro ano pós-pandemia em que todos os eventos culturais estão previstos para acontecer sem restrição

O prefeito de Goiânia destacou a importância das ações voltadas para a cultura no município, que valoriza o setor e democratiza o acesso da população.

“Temos certeza de que os nossos artistas goianos e goianienses têm muito a oferecer. Toda a programação será gratuita, em vários lugares. O melhor de tudo é que a cultura vai até o cidadão”, disse.

Além do prefeito, o secretário Zander Filho também comentou na ocasião e disse que os goianienses podem esperar “muito entretenimento”.

“A população goianiense pode esperar muito entretenimento. Teatro, cinema, música nos parques, nas praças, em todos os cantos e para todos os gostos”, pontua.

O secretário ainda disse que o orçamento do setor cultural, no município, foi ampliado em R$ 8 milhões para produção de eventos e ações culturais no ano.

A solenidade de apresentação do Calendário Cultural 2023, na Casa de Vidro, contou com apresentações de Wagner Sean (violino), palhaços, Grupo de Circo Asas de Picadeiro, Grupo Liga Pin UP GO, Escola de Samba LuaAlá e Trio de Cordas da Orquestra Sinfônica de Goiânia.