Morre jornalista Glória Maria, ícone da TV

A jornalista Glória Maria, ícone da TV brasileira, morreu nesta quinta-feira (2/1), no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela TV Globo, empresa pela qual ela exercia a profissão desde o início dos anos 1970.

Em nota, a emissora destacou que a jornalista lutava contra um câncer e iniciou um tratamento para combater metástases cerebrais, mas não foi bem sucedido e deixou de fazer efeito nos últimos dias.

A jornalista foi diagnostica, em 2019, com câncer de pulmão, cujo tratamento foi feito com sucesso através da imunoterapia. Entretanto, houve metástase no cérebro, que foi tratado com cirurgia com êxito inicial.

Em 2022, Glória Maria iniciou uma nova fase do tratamento para combater as metástases, mas não teve sucesso. A jornalista faleceu nesta manhã no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio.

“Glória marcou a sua carreira como uma das mais talentosas profissionais do jornalismo brasileiro, deixando um legado de realizações, exemplos e pioneirismos para a Globo e seus profissionais”, disse a Globo em nota.

Jornalista Glória Maria

Glória Maria nasceu no dia 15 de agosto, no Rio, mas sua idade sempre foi um mistério, pois seu ano de nascimento nunca foi confirmado oficialmente pela jornalista.

A jornalista foi responsável por grandes feitos dentro da profissão. Entre eles estão: a primeira a entrar ao vivo e em cores no Jornal Nacional; a primeira repórter negra; a primeira jornalista a participar do evento da Nasa e sair da órbita da Terra para experimentar a gravidade zero e outros grandes feitos.

Em 1986, Glória integrou a equipe do Fantástico e ficou conhecida por suas matérias especiais e viagens a lugares exóticos, além de entrevistar diversas celebridades, como Michael Jackson, Harrison Ford, Nicole Kidman, Leonardo Di Caprio e Madonna.

Somente para o Fantástico, a jornalista viajou por mais de 100 países, passando pela Europa, África e parte do Oriente, carimbando diversos passaportes.

Dez anos após a entrada no Fantástico, Glória tirou dois anos de licença e, neste período, adotou as duas filhas: Maria e Laura.