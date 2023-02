Prefeitura de Goiânia retoma vacinação contra Covid-19 em crianças

Após receber nova remessa de doses, a prefeitura de Goiânia retoma a vacinação de crianças contra a Covid-19, a partir desta sexta-feira (3/2). Assim, ao todo, o município recebeu 21,8 mil doses, sendo 11,8 mil da Pfizer Baby, destinada às crianças de seis meses a menores de cinco anos. Além disso, pouco mais de 10 mil da Pfizer pediátrica, para crianças de cinco anos a 11 anos de idade. A imunização será comandada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

A nova remessa da Pfizer Baby será usada para primeira, segunda e terceira doses de crianças de seis meses a menores de cinco anos (4 anos 11 meses 29 dias). Além disso, a Pfizer Pediátrica se destina à primeira e segunda doses, além do reforço de crianças de cinco anos a 11 anos (11 anos 11 meses 29 dias).

A vacinação de crianças contra a Covid-19 em Goiânia com a Pfizer Baby estará concentrada em quatro unidades da capital. Dessa forma, acontece no Ciams Urias Magalhães, Cais Goiá, Unidade de Saúde da Família (USF) São Carlos e Centro Municipal de Vacinação (CMV). De acordo com a SMS, a logística foi definida para “melhor aproveitamento das doses”, já que a demanda desta faixa etária é menor e não se pode inutilizar as doses.

Ademais, a a aplicação da Pfizer Pediátrica estará disponibilizada nas 72 salas de vacina da SMS, em todas as regiões de Goiânia. Além disso, o estoque de vacina para as faixas etárias acima de 12 anos está normalizado.

A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia ressalta que a vacinação de crianças contra Covid é importante para aumentar a barreira imunológica. A imunização diminui a circulação e a replicação descontrolada do vírus, o que impede o surgimento de novas variantes.