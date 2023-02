Shopping em Goiânia recebe a primeira Daiso Japan em Goiás

A famosa Daiso Japan irá abrir sua primeira loja em Goiás na próxima quinta-feira (9/2), no Passeio das Águas Shopping, em Goiânia. Assim, estará localizada no piso 1, próxima a Nike, sendo a segunda maior Daiso do Brasil, com mais de 415 m².

A operação da Daiso Japan em Goiânia traz toda a variedade dos famosos itens de papelaria, produtos pet, utensílios para cozinha e alimentos típicos japoneses. Além disso, terá diversas novidades em produtos orientais.

A Daiso Japan Brasil é subsidiária da Daiso Kabushiki Kaisha do Japão, fundada em 1972 e um dos maiores grupos de varejo do mundo. Desse modo, são mais de 45 lojas em todo o Brasil e mais de cinco mil lojas espalhadas por mais de 28 países. O objetivo da marca é facilitar a vida dos clientes com produtos a baixo custo.

“É com grande alegria que trazemos, para o Passeio das Águas Shopping, a primeira loja da Daiso em Goiás e a segunda maior do Brasil. Uma marca conceituada e muito aguardada por nossos consumidores”, afirma o superintendente do Passeio das Águas Fredson Dourado.

De acordo com o presidente da Daiso Brasil, Sr. Ohno Keisuke, a expectativa é trazer a Goiânia a vasta variedade de produtos importados da Daiso Japan, e também a cultura japonesa e seus valores. Além disso, afirma, a empregabilidade no setor varejista, capacitando nossos colaboradores com a filosofia Daiso.

“Esperamos que a loja Daiso no Passeio das Águas Shopping se torne uma referência dentre as demais lojas no Brasil para todos aqueles que procuram produtos de utilidade doméstica e presentes a baixo preço, e contando com a tecnologia japonesa que traz praticidade no dia a dia”, complementou