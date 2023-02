Vacina contra dengue: com aval da CTNBio, Anvisa deve analisar imunizante

A Comissão Técnica Nacional em Biossegurança (CTNBio) aprovou, nesta semana, a segurança de uma vacina contra a dengue. Com isso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) deve analisar o imunizante.

A vacina contra a dengue é da empresa Takeda Pharma e, segundo a Lei Geral de Biossegurança, a comissão tem o dever de avaliar a segurança ao meio ambiente, a animais e humanos de produtos e tecnologias que contenham organismos geneticamente modificados.

O imunizante foi aprovado após dois anos de discussões. Durante a análise, estudos encomendados pela CTNBio demonstraram a segurança do produto no Brasil, região com alta prevalência do Aedes aegypti, causador da doença.

Após a apresentação dos resultados, o comitê tirou conclusões sobre biossegurança e decidiu monitorar a eficácia da vacina no país. Segundo a comissão, agora a Anvisa deve fazer análises de eficácia antes de liberar para a imunização da população.

Casos de dengue em Goiás

Dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES-GO), somente em 2022 foram confirmados 175.358 casos de dengue no estado, o que representa um avanço de 306,47% em comparação ao mesmo período de 2021. Já os casos de chikungunya tiveram aumento de 396% e os de zika, de 212,7%.

Neste ano, 3.433 já foram confirmados e 14 municípios estão com alto grau de risco, sendo: Jataí, São Simão, Doverlândia, Mairipotaba, Hidrolândia, São João da Paraúna, São Luis de Montes Belos, Turvânia, Inhumas, Britânia, Ouro Verde de Goiás, Gameleira de Goiás, São Patrício e Campinaçú.