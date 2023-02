Área azul: estacionamento rotativo poderá ser pago via pix, em Goiânia

Foi publicado, no Diário Oficial do Município (DOM), esta semana, uma atualização do decreto que regulamenta o uso de estacionamento rotativo, chamado de “área azul”, em Goiânia.

O projeto começou a ser pensado na gestão do ex-prefeito Íris Rezende, em 2017. Agora, a atual gestão espera que consiga implantar o serviço digital e online ainda em 2023, aposentando o uso dos tickets.

Com a atualização, o usuário terá a opção de pagar o uso da vaga via pix ou cartão de crédito ou débito. O dinheiro em espécie permanecerá valendo.

Além disso, o serviço passará a ser terceirizado e o custo da hora deverá ser de R$ 2,50. Atualmente, os usuários pagam R$ 1,50 por hora estacionada.

Motorista que excederem o tempo na área azul terão prazo para regularização do pagamento

Assim que o serviço for implantado, os usuários da área azul terão tempo hábil para regularizar o pagamento, em casos de excederem o tempo de uso do estacionamento, seja de uma ou duas horas, que é o tempo máximo permitido ou em cenários onde não validou o ticket.

O usuário irá receber um “aviso de irregularidade”, com prazo estipulado, para realizar o pagamento. Caso o débito não seja regularizado no tempo definido, o veículo estará sujeito a penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O decreto mantém ainda a isenção tanto da prefeitura, quanto da concessionária responsável pela administração do estacionamento rotativo de qualquer responsabilidade por furtos, acidentes, danos ou prejúizos causados aos veículos dentro da área azul.

Atualmente, o sistema de estacionamento rotativo está presente nas ruas do Centro, Campinas e Região da 44, na capital.